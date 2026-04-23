Rescatan a 18 personas en una patera de madrugada en Formentera

Ibiza, 23 abr (EFE).- Salvamento Marítimo ha rescatado la madrugada de este jueves a 18 personas en una patera localizada a 8 millas al sureste de Formentera.

Según ha informado la Delegación de Gobierno en Baleares, la actuación se ha producido alrededor de la una de la madrugada y todas las personas rescatadas son de origen magrebí.

Se trata de la segunda embarcación con inmigrantes localizada en las últimas horas en Formentera, después de que un grupo de nueve fueran interceptados este miércoles por la mañana, ya en tierra, en la zona de Es Copinyar.

Con esta nueva embarcación, en lo que va de año han llegado a las costas de Baleares 1.543 migrantes a bordo de 77 pateras, según datos recopilados por EFE a partir de la información facilitada por la Delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior.

Durante 2025 llegaron a Baleares 7.321 personas en 401 embarcaciones procedentes de Argelia, lo que supone un aumento del 24,5 % en el número de migrantes y de cerca del 15 % en el de pateras respecto a 2024, según el Ministerio del Interior. EFE

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