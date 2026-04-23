Muere un tercer paciente oncológico de los que recibieron 6 veces más de dosis en Burgos

Burgos, 23 abr (EFE).- Un tercer paciente oncológico, de los cinco que recibieron una dosis seis veces mayor a la pautada por un error en la preparación del fármaco, dos de los cuales fallecieron en diciembre, ha muerto en el Hospital Universitario de Burgos tras varios meses ingresado en estado crítico en la UCI, han confirmado fuentes del centro hospitalario. EFE

Compartir nota: