La compra de viviendas modera su caída al 0,5 % en febrero y baja por segundo mes en 2026

Madrid, 23 abr (EFE).- La compraventa de viviendas moderó su caída en febrero al 0,5 % frente al mismo mes del año pasado, con un total de 59.689 operaciones, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Si se compara con el mes anterior la compraventa de viviendas creció un 3,8 %, según estos datos, que suponen la segunda caída interanual del año, ya que en enero las transacciones descendieron un 5 %, su mayor ajuste desde junio de 2024.

De esta forma, las compraventas han caído en los dos primeros meses del año, dejando el acumulado anual en el 2,8 % en un contexto marcado por la escasez de viviendas disponibles para hacer frente a la demanda, lo que sigue presionando al alza los precios y dificultando el acceso, especialmente para los más jóvenes y aquellos con menos recursos.

En febrero, tanto las transacciones de vivienda nueva como usada presentaron descensos respecto al mismo mes del pasado año. La mayor caída correspondió a la vivienda nueva, del 1,6 %, hasta las 13.808 operaciones, mientras que en el caso de la usada el ajuste fue del 0,2 % hasta las 45.881. EFE