Los titulares de la novena jornada del juicio a Ábalos, Koldo García y Aldama

Madrid, 23 abr (EFE).- El Tribunal Supremo ha cerrado la tercera semana del juicio al exministro José Luis Ábalos con su jornada más técnica, entre explicaciones sobre la auditoría del actual Ministerio de Transportes que cuestionó los contratos de mascarillas y el análisis forense de las grabaciones del exasesor Koldo García con cargos públicos.

El juicio contra Ábalos, Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama ha entrado este jueves de lleno en su fase pericial, protagonizada también por dos expertos en tasación inmobiliaria y una perito caligráfica que ha analizado al detalle la letra del exasesor.

Estos han sido los titulares de la novena jornada:

El examen de la auditoría de Transportes

Casi tres horas han durado las explicaciones de las inspectoras que cuestionaron en una auditoría encargada por el ministro Óscar Puente los contratos de mascarillas: una excesiva intervención del exasesor Koldo García que "llama la atención", una orden que duplicó en 38 minutos los millones de mascarillas a comprar -de 4 a 8- y una empresa que se ofreció a vender material sanitario sin estar publicada la oferta.

Las inspectoras de Transportes, que han negado indicaciones para hacer su informe, se han sometido por momentos a un examen de las defensas, suspicaces por que no incluyesen en su auditoría una hoja Excel que justificaba esa duplicidad en el encargo de mascarillas y que han cuestionado por qué no entrevistaron a Ábalos.

No lo hicieron, han dicho, porque solo tienen "autoridad" para entrevistar a quienes no forman parte del Ministerio o de la administración, al tiempo que han intentado defenderse de las dudas acerca de la "subjetividad", juicios de valor y falta de transparencia detectados por una perito que elaboró, a petición de Ábalos, un informe que cuestionó su auditoría.

Los 20 gestos-tipo de la letra de Koldo García

También ha comparecido la perito que realizó la prueba caligráfica a la que se sometió Koldo García para comprobar si su letra coincidía con los documentos aportados por Aldama sobre la preadjudicación de obra pública a cambio de comisiones.

Aunque esos documentos eran una fotocopia, la perito ha asegurado que la letra era sin ningún género de dudas la del exasesor, porque los 20 gestos-tipo de la escritura eran idénticos y nadie puede imitarlos porque son innatos. "Los escribe el cerebro", ha recalcado.

"Los gestos-tipo siempre van a estar ahí aunque pase el tiempo o se padezca alguna enfermedad", ha dicho tajante la perito en alusión a las intervenciones quirúrgicas en el hombro, brazo y cervicales a las que se había sometido Koldo García y que precisamente ha recordado su abogada.

A vueltas con el piso de la Castellana

La tasación por 1,4 millones de euros de un piso del Paseo de la Castellana que la Fiscalía enmarca entre las presuntas mordidas a Ábalos ha provocado la protesta de las defensas, especialmente de la de Koldo García, porque la valoración no tuvo en cuenta las circunstancias en las que se encontraba el inmueble.

Los propios peritos, que hicieron su análisis acudiendo al catastro y al precio de mercado en 2019, han admitido que no accedieron al piso porque desde el Supremo les dijeron que no era necesario, y que "habría sido necesario" hacerlo porque la tasación se habría "ajustado mucho". Aún así, han considerado que sólo si el piso se encontrase "en estructura" cambiaría su tasación en un 50 %.

Las defensas del exministro y del exasesor han intentado demostrar que las malas condiciones en las que, dicen, estaba el inmueble y el contrato de alquiler que pesaba sobre él condicionan esa tasación y que eso no se ha tenido en cuenta. Todo ello para combatir la tesis acusatoria de que Ábalos suscribió con Aldama un contrato de alquiler con opción a compra a un precio muy inferior al de mercado -750.000 euros- como garantía al cobro de comisiones.

Ni rastro de manipulación en las grabaciones de Koldo García

Ya lo dijeron en sus informes y este jueves lo han ratificado. Cuatro agentes del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil sostienen que no hay "ninguna muestra" de "manipulación" en los audios que grabó Koldo García durante cuatro años (2019-2023) de sus conversaciones con cargos públicos.

Una conclusión cuestionada por dos peritos que ha traído hoy la defensa del exasesor y quienes han destacado la necesidad de haber obtenido los audios de los dispositivos originales porque así hubiesen repetido el volcado mediante un sistema que permite una extracción más completa.

La Guardia Civil ha estado rápida y ha dejado claro que sí usó ese sistema.

La polémica por unos audios que ni el tribunal conoce

La sesión vespertina ha arrancado con un agrio debate de la mano de la defensa de Koldo García. ¿Cómo van a hablar los peritos de unos audios que no constan en la causa y que ni el tribunal conoce?, ha querido destacar la abogada Leticia de la Hoz.

Porque estas grabaciones, que desencadenaron la imputación del exdirigente socialista Santos Cerdán por presuntos amaños de obra pública, están investigadas en una pieza separada de la Audiencia Nacional.

Ante el asombro de Anticorrupción -"el Ministerio Fiscal no entiende nada", ha admitido-, la abogada ha explicado que ella solo pidió la declaración de los peritos de parte, y no a los guardias civiles, y que lo que quería no era abordar el contenido de las grabaciones, sino si se había respetado la cadena de custodia y si habían sido extraídas de la nube.

Tras una cierta confusión y un receso para deliberar, el tribunal ha decidido continuar con la prueba, pero, eso sí, sin entrar en las grabaciones.EFE

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