'El homenaje', la serie póstuma de Poncela que revela los secretos de una poderosa familia

Madrid, 23 abr (EFE).- Ambición, poder, lealtad, mentiras y traición confluyen en 'El homenaje', la serie póstuma de Eusebio Poncela, un thriller psicológico que descubre los secretos más ocultos de una de las familias más poderosas del país, y que se convierte en un reconocimiento al actor, que terminó el rodaje ya muy enfermo.

Con motivo de su estreno este jueves en la plataforma SkyShowtime, EFE conversa con parte del potente reparto que acompañó a Poncela: Elsa Pataky, Miriam Giovanelli, Luis Tosar, Juana Acosta, Enrique Arce, Raúl Prieto y Luisa Mayol.

Ángela Molina, Óscar de la Fuente, Manu Ríos, Georgina Amorós y Álvaro Rico se suman a este elenco, que interpreta a enigmáticos personajes, marcados fuertemente por sus experiencias, y ninguno ajeno a lo que ocurre dentro de la familia de los Novak.

'El homenaje' narra la vida de Adolfo Novak (Eusebio Poncela), el patriarca de una poderosa familia, a cuyos miembros y allegados convoca a una fiesta con motivo de su 80 cumpleaños, después de un tiempo sin verse.

Décadas de secretos, traiciones, lealtades ciegas y ganas de venganza salen a la luz con el encuentro, en el que los personajes acaban descubriendo las verdades más ocultas del otro, y cuyos entramados trata de desvelar un detective (Enrique Arce) que va tirando del hilo a lo largo de sus ocho capítulos, junto al bibliógrafo del líder de la familia (Luis Tosar).

Gran parte del reparto de 'El homenaje' compartió proyecto en la serie 'Matices' (2025), dirigida por Sergio Cánovas, que también se pone al frente de esta nueva historia, que crea junto a Javier Naya y Martín Suárez, producida por Secuoya Studios y Stellarmedia.

Tras 'Matices', Elsa Pataky regresa a la ficción televisiva en este nuevo proyecto en el que encarna a Estela, la primogénita de los Novak, el matrimonio formado por Adolfo (Poncela) y Norma (Ángela Molina), que tiene otros dos hijos, Greta (Miriam Giovanelli) y Lorenzo (Álvaro Rico), con relaciones familiares muy dispares.

"Cada personaje está marcado por ciertas experiencias, tanto en la familia como fuera de la familia. Tienen sus propias experiencias traumáticas que les han condicionado cómo van a ser en el futuro y sus personalidades", cuenta Pataky, que también es productora ejecutiva de la serie.

"La familia marca muchísimo cómo vas a ser y cómo te vas a comportar en la vida", sostiene la actriz, que destaca la lucha de emociones de su personaje por el amor, la lealtad y el rechazo, que se mezclan con la ambición, el poder y el dinero.

Para Giovanelli, "ninguno de los personajes es ajeno" a lo que sucede en la familia, como sucede en su interpretación de Greta, quien "agiliza el sufrimiento" con el humor para "sobrevivir" dentro del clan de los Novak, sobre todo a sus padres.

Luisa Mayol, que interpreta a Lorena, la psiquiatra de algunos de los miembros de la familia, considera que los personajes de la serie "tienen una cuota fuerte de manipulación". "Todos tienen un secreto, pero si no tuvieran la habilidad de manipular como lo hacen, creo que no sería lo mismo".

Tras fallecer el pasado agosto, el título de la nueva producción ha resultado ser un "homenaje de verdad" a Poncela, quien estuvo trabajando hasta finalizar la serie pese a ya estar enfermo. "Él dijo que si esto era lo último que hacía, lo iba a hacer y hasta el final", cuenta Pataky, que subraya que el actor sigue "presente".

"Sergio (Cánovas) escribió esta serie como homenaje a Eusebio, que falleció pocas semanas antes de cumplir 80 años, 18 días antes", señala Juana Acosta, que comparte rodaje en este proyecto con su hija, Lola Alterio, en el papel de hija adoptiva de la secretaria de Adolfo.

Poncela sigue entre sus compañeros, a quienes dio varios "sustos" en la premiere de la serie con señales como un rayo o la caída de un foco, según relata Mayol. "Nos dejó a todos así", confiesa expresando sorpresa.

Enrique Arce, que encarna el papel del inspector encargado de destripar los secretos de la familia, recalca que el esfuerzo que hizo Poncela durante el rodaje dignifica a su profesión, cuando ya sabía que no iba a superar su enfermedad y llegó al final de la serie "como un campeón".

También les acompaña en la presentación a la prensa de la producción, donde Óscar de la Fuente, que interpreta en la ficción al fiel escudero de Poncela, ha llevado un sombrero del actor que le regaló su representante.

"Chapó" por Eusebio, expresan con admiración de un profesional del que destacan su enorme talento, profesionalidad y entrega, y celebran "el regalo final" de poderle disfrutar de él en lo que habría sido su último proyecto. EFE

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