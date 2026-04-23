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La compra de viviendas modera su caída al 0,5 % en febrero y cae por segundo mes en 2026

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Madrid, 23 abr (EFE).- La compraventa de viviendas moderó su caída en febrero al 0,5 % frente al mismo mes del año pasado, con un total de 59.689 operaciones, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Si se compara con el mes anterior, la compraventa de viviendas creció un 3,8 %, según estos datos, que suponen la segunda bajada interanual del año, ya que en enero las transacciones descendieron un 5 %, su mayor ajuste desde junio de 2024.

De esta forma, las compraventas han descendido en los dos primeros meses del año, dejando el acumulado anual en el 2,8 % en un contexto marcado por la escasez de viviendas disponibles para hacer frente a la demanda, lo que sigue presionando al alza los precios y dificultando el acceso, especialmente para los más jóvenes y aquellos con menos recursos.

Estas caídas se producen después de que en 2025 la compraventa de viviendas creciera un 11,5 % y alcanzara las 714.237 unidades, la cifra más alta desde los máximos de 2007.

En febrero, tanto las transacciones de vivienda nueva como usada presentaron descensos respecto al mismo mes del pasado año.

La mayor caída correspondió a la vivienda nueva, del -1,6 %, hasta las 13.808 operaciones.

Sin embargo, la mayoría de las compraventas, casi el 77 % del total, siguen siendo de segunda mano.

En febrero, estas bajaron un 0,2 %, hasta las 45.881 según el INE, que obtiene los datos a partir de la información contenida en los Registros de la Propiedad en virtud del convenio de colaboración firmado en 2004 entre las dos instituciones.

Por régimen, la vivienda libre concentró cerca del 94 % de las compraventas, un total de 55.938, no experimentando ninguna variación respecto al mismo mes de 2025.

Por su parte, La vivienda protegida sumó 3.751 transacciones, el 7,9 % menos que un año antes.

Con respecto al mes anterior, enero, la compraventa de viviendas sí aumentó, un 3,8 %.

El mayor incremento lo protagonizó la vivienda usada, que creció un 4,5 % más en tasa intermensual.

Por su parte, las compraventas de vivienda nueva aumentaron en menor medida, un 1,7 % respecto al mes anterior.

También fue destacado el descenso de la vivienda protegida, que cayó un 9,1 % respecto a enero. En el caso de la vivienda libre la subida fue del 4,8 %.

En febrero, las compraventas cayeron en nueve comunidades: Región de Murcia (–14,8 %); La Rioja (–12,5 %); Galicia (–12 %); Cantabria (-10,9 %); Asturias (-7,6 %); Extremadura (-4,9 %); Comunidad Valenciana (-4,7 %); Baleares (-4,4 %) y Madrid (-3 %).

Por el contrario, subieron en el resto de comunidades siendo los aumentos más destacados los de Navarra (18,7 %), Canarias (7,9 %) y Cataluña (5,7 %).

Además, en febrero se inscribieron en los registros de la propiedad 203.513 fincas, un 0,7 % más que en el mismo mes del año anterior. El 87,6 % de las compraventas registradas en el mes correspondieron a fincas urbanas y el 12,4 % a rústicas. EFE

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