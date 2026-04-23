La Bolsa española baja el 0,85 % y pierde los 17.900 puntos, con Oriente Medio en el foco

Madrid, 23 abr (EFE).- La Bolsa española ha abierto este jueves con una caída del 0,85 % y ha perdido el nivel de los 17.900 puntos, en una jornada en la que sube el crudo brent por encima de los 103 dólares, ante el estancamiento de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y mientras se mantiene cerrado el estrecho de Ormuz.

Asimismo, la atención del mercado estará hoy puesta también en la publicación en la eurozona, en Alemania, Francia, el Reino Unido y en EE.UU. de las lecturas preliminares de abril de los PMIs manufactureros y de servicios, mientras en el plano corporativo, Bankinter ha presentado resultados.

En este contexto, el IBEX 35, el principal indicador nacional, ha abierto con esa caída del 0,85 %, hasta los 17.855,3 puntos. Las ganancias del año se reducen al 3,16 %. EFE

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