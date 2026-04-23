Los inmigrantes, ante la regularización: "Es el momento de normalizar nuestras vidas"

Pablo Ayerbe Caselles

Toledo, 23 abr (EFE).- En medio de un proceso burocrático complejo y entre dificultades para conseguir citas y esquivando los fraudes, las personas migrantes afrontan con ilusión y esperanza el proceso de regularización extraordinaria, con el que buscan "normalizar sus vidas".

Durante toda esta semana, la sede provincial de CCOO en Santa María de Benquerencia de Toledo se ha ido llenando de interesados y solicitantes que preguntan por la regularización, ya que el sindicato es una de las entidades colaboradoras que ayudan a tramitar estos expedientes, tal y como explica a EFE el secretario de Empleo y Migraciones de CCOO Toledo, Hassen Rejbi.

Uno de ellos es Omar, que lleva ocho meses viviendo en el municipio toledano de Torrijos y viene de Marruecos, donde ha trabajado como soldador y se acerca a la sede del sindicato para presentar los papeles y solicitar esta regularización.

El proceso, celebra, "abre camino" para personas en su situación "para estudiar o trabajar" y establecerse en España con un permiso de trabajo.

"Estoy dispuesto a trabajar en cualquier oportunidad que se me ofrezca", apunta Omar, con una sonrisa de oreja a oreja y acompañado en este procedimiento con una amiga, que le está ayudando a tramitar todos los papeles.

En busca de un trabajo también están Sergio y Lina, una pareja de colombianos que viven en España desde hace seis meses y que confían en poder acogerse a la regularización para "normalizar" sus vidas.

"Si todo sale favorable, voy a poder trabajar dignamente", subraya Sergio, músico callejero por "las circunstancias del momento" y que afirma que tener un permiso de trabajo "es lo que todo inmigrante desearía".

Además, esperan que, gracias a esta regularización, puedan acceder a un empleo digno y seguro, tal y como destaca Lina. "Espero conseguir un trabajo, llevo tiempo buscando por aplicaciones y hay hombres que me hacen insinuaciones de trabajos inadecuados", lamenta.

Sobre el proceso, coinciden en apuntar a la necesidad de acudir a una ONG o una entidad similar para hacerlo con garantías ya que, además, el trámite se hace de forma gratuita.

Aunque el procedimiento para solicitar la regularización es claro y los inmigrantes pueden buscar el apoyo de ONGs o sindicatos para presentar la documentación, el aluvión de solicitudes está generando también complicaciones.

Las previsiones del responsable del CCOO es que, de las 15.000 personas que se espera que se acojan a la regularización en toda Castilla-La Mancha, alrededor de 5.000 personas vayan a solicitarla en la provincia de Toledo.

Es por ello que, al igual que en el resto del territorio nacional, se acumulan las solicitudes de cita previa en las oficinas de Correos o de la Seguridad Social y conseguir hora para presentar la documentación se ha convertido en un problema.

Y con los problemas para pedir cita, llegan también, alerta Rejbi, los "fraudes" en forma de personas que venden por entre 40 y 50 euros esa cita.

"Si no pueden solicitar esta cita por ellos mismos, se tienen que acercar tanto a sindicatos, a ONG, a familiares que pueden solicitarles la cita, pero no caigan en este fraude de que les venden la cita", advierte Rejbi.

Las personas migrantes de Castilla-La Mancha también están experimentando dificultades con la tramitación de su certificado de antecedentes y aunque la mayoría de los consulados y embajadas tienen atención telemática, algunos de ellos piden cita presencial.

Sin embargo, señala que el "90 por ciento", solicitó este certificado con antelación, mientras que el resto, en su mayoría personas que han vivido en los últimos cinco años en países que no son ni España ni sus lugares de origen, "les es un poquito difícil conseguir este certificado", aunque, según destaca, se está encontrando la complicidad de las adminstraciones.

Todo ello para un proceso, según defiende Rejbi, "positivo para todo el mundo" y que se debe de hacer en primer lugar "por humanidad", ya que adquirirán derechos que ahora no disfrutan.

"Este colectivo son personas que están trabajando con nosotros, pero de manera irregular (...) el día que empiezan a cotizar vamos a tener más ingresos en las arcas de la Seguridad Social", dice.

Además, afirma que "van a contribuir en también estar trabajando los pueblos donde hay despoblación". "Todo es beneficio", celebra. EFE

(Foto)(Vídeo)