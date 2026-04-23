Illa ve superada la "confrontación" en Cataluña y pide "optimismo" con la lengua catalana

Barcelona, 23 abr (EFE).- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha afirmado este jueves que "Cataluña ha dejado atrás el tiempo de la división y de la confrontación" y ha reivindicado el uso de la lengua catalana: "Nos necesita a todos y a todas. Necesita confianza y optimismo", ha dicho.

En un mensaje institucional pronunciado con motivo de la Diada de Sant Jordi, Illa ha aplaudido el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes, que concede "derechos y obligaciones" a personas que ya viven en la comunidad y que se acometerá de forma "ordenada", al tiempo que ha destacado que "la situación en Cataluña es buena" -en términos económicos, sociales y morales- aunque "tiene por delante un camino de mejora".

Las calles llenas que se prevén por esta Diada, ha proseguido, son el mejor síntoma de que Cataluña "está en marcha y determinada".

"Si miramos nuestro pasado más reciente y si ampliamos la mirada al contexto internacional tomaremos consciencia de que Cataluña ha dejado atrás el tiempo de la parálisis y de la indecisión. Cataluña ha dejado atrás el tiempo de la división y de la confrontación. Cataluña vive hoy el tiempo de las soluciones para transformar el país", ha completado. EFE

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