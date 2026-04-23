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El Guadalajara de Milito empata sin goles con Necaxa y se ratifica como líder en México

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Aguascalientes (México), 22 abr (EFE).- Las Chivas de Guadalajara del entrenador argentino Gabriel Milito empataron hoy sin anotaciones con el Necaxa, suficiente para confirmarse como líderes del Clausura del fútbol mexicano.

Al concluir este miércoles la decimosexta y penúltima jornada del campeonato, las Chivas llegaron a 11 triunfos, con dos empates, tres derrotas y 35 puntos, para ratificar su condición de punteros.

Fue un partido en el que ambos cuadros dejaron ir oportunidades de gol y Necaxa, que terminó con un hombre menos en la cancha por la expulsión de Alexis Peña, sacó provecho del buen rendimiento del guardameta argentino Ezequiel Usaín.

Las Chivas le sacan dos puntos de ventaja a los Pumas UNAM, que este martes derrotaron por 4-2 al Juárez FC

Juárez se fue delante con dianas de Francisco Nevarez y Jairo Torres, pero en el minuto 55 sufrió la expulsión de Eder López y los Pumas empataron con un par de anotaciones de Guillermo Martínez.

El paraguayo Roberto Morales convirtió de cabeza en el minuto 86 y de derecha en el 90+8, para marcar el rumbo del encuentro.

Los Pumas tienen dos puntos de ventaja sobre Pachuca, que este miércoles dejó en la banca a varios de sus titulares y perdió por 3-1 con el Tijuana del estratega uruguayo Sebastián Abreu.

Gilberto Mora, Diego Abreu y el venezolano Josef Martínez anotaron por los Xolos y Víctor Guzmán descontó por Pachuca, tercero de la clasificación con 31 unidades, una encima de Cruz Azul.

Ayer los azules empataron 1-1 con el Querétaro y llegaron a nueve partidos sin ganar, seis en la liga, lo cual le costó el puesto al entrenador argentino Nicolás Larcamón, despedido horas después del juego.

Jeremy Márquez anotó un gol para los Azules, pero luego puso un gol en propia puerta, lo cual confirmó la crisis de los celestes, cuartos de la tabla de posiciones, con 30 puntos, tres más que el campeón Toluca, perdedor hoy 4-3 con el humilde Mazatlán.

Brian Rubio, el panameño Édgar Bárcenas, Gabriel López y Jesús Hernández convirtieron por el Mazatlán, en tanto Everardo López, Antonio Briseño y el argentino Nicolás Castro anotaron por Toluca, que jugó desde el minuto 60 con un hombre menos en la cancha por la expulsión de Marcel Ruiz.

Hoy, el italiano Joao Pedro anotó un gol y puso una asistencia para liderar al San Luis en su triunfo por 2-0 sobre Santos Laguna.

El venezolano Leonardo Flores y Joao Pedro anotaron por San Luis; el italiano quedó solo como líder de los goleadores con 13 dianas, una más que Armando González, del Guadalajara.

En los otros partidos de la jornada, ayer América derrotó por 2-3 al León y el Monterrey venció por 2-1 al Puebla; hoy el Atlas empató sin goles con el Tigres UANL.

A 50 días de la inauguración de la Copa Mundial en la Ciudad de México, en la jornada los aficionados reiteraron su grupo homofóbico en varios estadios, ante la indiferencia de la liga.

El Clausura se reanudará el próximo fin de semana con la decimoséptima y última jornada.

- Partidos de la decimoséptima jornada del Clausura del fútbol mexicano:

Viernes 24.04: Puebla-Querétaro.

Sábado 25.04: Pachuca-Pumas UNAM, Tigres UANL-Mazatlán, Toluca-León, Guadalajara-Tijuana, América-Atlas y Juárez FC-San Luis.

Domingo 26.04: Santos Laguna-Monterrey y Cruz Azul-Necaxa.EFE

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