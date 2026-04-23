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120-107. Los Thunder ponen la directa

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Washington, 22 abr (EFE).- Los Oklahoma City Thunder se impusieron este miércoles a los Phoenix Suns por 120-107, con 37 puntos de Shai Gilgeous-Alexander, y se adelantaron 2-0 en la serie de primera ronda tras resistir a un amago de remontada del equipo de Arizona, con 30 puntos de Dillon Brooks.

Fue una victoria más sufrida que la del partido inaugural, en el que los Thunder barrieron a los Suns por 119-84.

La eliminatoria se traslada ahora a Arizona para los dos próximos partidos -sábado y lunes-, que podrían ser los últimos si los Thunder mantienen el ritmo.

Los Suns aguantaron gran parte del primer tiempo en Oklahoma City: el primer cuarto terminó con un 30-29 con un Dillon Brooks muy intenso en defensa, pero a medida que se acercaba el descanso comenzaron a aparecer grietas en la resistencia.

Al concluir la primera mitad el marcador reflejaba ya un 65-57.

Los Thunder se llevaron el tercer cuarto por 15 puntos (35-20), lo que llevó a Mark Daigneault a dar el partido por ganado y sentar a Shai Gilgeous-Alexander, pensando ya en el viaje a Phoenix.

No contaba con que Dillon Brooks y Devin Booker aún tenían algo que decir. Con un parcial de 10-23, los Suns se colocaron a 10 puntos (110-100) a falta de poco menos de cuatro minutos, lo que provocó la vuelta a pista de Gilgeous-Alexander.

La reacción de Phoenix no fue a más, pero sirvió como recordatorio de que en 'playoff' no hay margen para desconectar.

Gilgeous-Alexander fue el mejor, una noche más, con 37 puntos y 9 asistencias, pese a que en el primer cuarto se lastimó los dedos de la mano izquierda en una caída, lo que le generó molestias durante gran parte del encuentro.

Jalen Williams firmó una gran primera mitad, con 19 puntos, pero tuvo que abandonar el partido en el tercer cuarto al resentirse de la lesión en el isquiotibial que ya lo había dejado fuera de juego durante parte de la temporada.

"Es uno de nuestros mejores jugadores, y obviamente uno de los mejores de la liga; si queremos llegar a lo más alto, vamos a necesitarlo", dijo después el partido Gilgeous-Alexander.

El canadiense, no obstante, se mostró confiando en la capacidad del equipo "para salir y hacer el trabajo, esté quien esté en la cancha".

Chet Holmgren contribuyó también con 19 puntos y colocó cuatro tapones solo en el tercer cuarto.

Para Phoenix, además de los 30 de Brooks, Devin Booker firmó 22 puntos y Jalen Green 21.

Los Thunder son uno de los tres equipos, junto con los Cleveland Cavaliers y Los Angeles Lakers, que han ganado sus dos primeros partidos de local. Las otras cinco series de primera ronda están empatadas 1-1. EFE

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