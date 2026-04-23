Un incendio próximo a las vías corta la circulación en un tramo entre Lleida y Tarragona

Barcelona, 23 abr (EFE).- Un incendio cercano a las vías originado por un intento de robo de cable ha interrumpido este jueves la circulación ferroviaria entre Vinaixa (Lleida) y La Plana de Picamoixons (Tarragona), lo que afecta esta mañana a las líneas de Rodalies R13 y R14, informan Adif y Renfe.
Ante esta circunstancia, se ha establecido un plan alternativo de transporte con transbordos por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros afectados.
Adif está trabajando para solucionar esta incidencia a la mayor brevedad posible, informa el gestor de infraestructuras ferroviarias. EFE.
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