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Adif reabrirá el 30 de abril la conexión directa de AVE entre Málaga y Madrid

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Málaga, 23 abr (EFE).- La conexión directa de AVE entre Málaga y Madrid, interrumpida desde principios de febrero, se recuperará el 30 de abril a las 12:00 horas, según ha confirmado a EFE el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). EFE

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