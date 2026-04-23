Adif reabrirá el 30 de abril la conexión directa de AVE entre Málaga y Madrid

Málaga, 23 abr (EFE).- La conexión directa de AVE entre Málaga y Madrid, interrumpida desde principios de febrero, se recuperará el 30 de abril a las 12:00 horas, según ha confirmado a EFE el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). EFE
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