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La Audiencia disolverá este jueves el jurado del juicio por el 'pique' mortal de la M-30 ante la fuga de un acusado

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La Audiencia Provincial de Madrid disolverá previsiblemente este jueves el jurado popular del juicio contra dos conductores juzgados por el 'pique' mortal ocurrido en la M-30 el 25 de julio de 2021 al estar en busca y captura uno de los procesados, del que no hay rastro desde hace más de una semana.

Los hechos de este procedimiento se produjeron sobre las 11.30 cuando los encausados iniciaron una carrera ilegal por los túneles de la M-30. Uno de los vehículos acabó chocando con otro coche, falleciendo su conductor a las horas en el Hospital 12 de Octubre de la capital.

El fiscal solicita quince años de cárcel para los dos por un delito de homicidio y conducción temeraria. La defensa del fugado alegaba que concurría una atenuante de miedo insuperable al considerar que su cliente fue perseguido por el otro acusado sin opción a salirse por unas de las salidas de los túneles de la vía.

La vista oral se suspendió la semana pasada tras dictarse una orden de búsqueda y captura sobre el acusado. La presidenta del tribunal ofició a la Guardia Civil para que se desplazara a su domicilio, donde no se le encontró.

La prueba testifical y pericial del juicio concluyó el pasado 14 de abril. Un día después estaban previstas las declaraciones de los dos acusados ante el jurado y el tribunal, pero uno de ellos no se presentó.

En una vista, los abogados y el fiscal se mostraron a favor de suspender la vista hasta que se le localizará o de la posibilidad de disolver el tribunal de jurado si no apareciese, extremo que ha sucedido.

Una de las principales pruebas en el juicio eran las cámaras de seguridad de la M-30, que registraron velocidades de hasta 176 km/h en una zona limitada a 70 km/h.

Sin embargo, las defensas pusieron en duda durante los informes iniciales la validez de estas mediciones al señalar que los cálculos se realizaron a partir de imágenes de las cámaras de la M-30 y no mediante radares homologados.

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