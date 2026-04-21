Antonio Fernández, nuevo seleccionador de Armenia

Redacción deportes, 21 abr (EFE).- El español Antonio Fernández es el nuevo seleccionador de fútbol sala de Armenia, según anunció este martes la federación de fútbol de ese país.

Fernández asume el cargo después de haber trabajado durante los últimos meses dentro de la estructura del combinado armenio, en un proceso de transición que culmina ahora con su nombramiento como máximo responsable técnico.

Su designación llega tras la decisión de Ruben Nazaretyan de dejar el puesto tras más de dos décadas al frente del equipo. EFE

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