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La jefa de Protección Civil de Valencia intentó sugerir el Es-Alert una hora y media antes

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València, 20 abr (EFE).- La jefa de la Unidad de Protección Civil de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Patricia García, ha declarado que el día de la dana intentó comunicar con los responsables de emergencias de la Generalitat a las 18:29 horas para sugerir el envío de un Es-Alert que finalmente se lanzó a las 20:11 horas.

García ha declarado este lunes como testigo ante la jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa penal por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, en la que murieron 230 personas, donde ha explicado que estuvo conectada telemáticamente a la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) que empezó a las 17 horas.

Según han indicado fuentes conocedoras de la declaración judicial, la responsable de Protección Civil en la Delegación del Gobierno ha dicho que llamó a las 18:29 horas al subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, ya que desde Madrid le habían preguntado por qué no se empleaba esta herramienta de aviso masivo a la población, pero Suárez no le cogió la llamada.

García ha indicado que, como Suárez no le cogió el teléfono, llamó a la jefa de servicio de Emergencias de la Generalitat, Inmaculada Piles, a la que le dijo que le habían recordado desde Madrid que existía la opción de mandar un Es-Alert.

Ha indicado también que la reunión del Cecopi se paró sobre las 18:10 horas, momento en el que la calle donde ella reside, en el municipio de L'Alcudia, empezaba a inundarse.

Ha señalado también que el Cecopi se retomó a las 19:10 horas, momento en que volvió a llamar al subdirector de Emergencias y, aunque le canceló la llamada, éste explicó en la reunión que habían preparado un mensaje a la población y se leyó uno destinado a los pueblos ubicados aguas abajo de la presa Forata.

Sobre el contenido del Es-Alert -que finalmente se mandó a las 20:11 horas a los móviles de la provincia de Valencia para pedir que se evitaran desplazamientos- García ha declarado que siempre pensó que el mensaje que debían mandar primero era el de subir a plantas altas.

También ha indicado que del barranco del Poyo -cuyo desbordamiento causó la mayoría de las muertes- se habló sobre las 20:10 horas, y que sobre las 20:30 horas se activó para toda la provincia a la Unidad Militar de Emergencias (UME), que ya había sido solicitada a las 15:30 horas para el municipio de Utiel. EFE

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