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Antonio Maíllo plantea "comprar o expropiar el uso de los hospitales privados"

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Sevilla, 20 abr (EFE).- El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha propuesto la "compra o expropiación de uso de los hospitales privados" en las zonas de la comunidad donde no haya acceso a un centro público.

Maíllo, en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Sevilla, ha indicado que su formación quiere "revertir la privatización de la sanidad" y que lo van a hacer "garantizando una red hospitalaria que abarque a toda la población".

Para el candidato de Por Andalucía, el modelo del presidente de la Junta y candidato a la reelección, Juanma Moreno, "ha fracasado para la mayoría social" y la sociedad puede "decidir si quiere seguir por ese carril o por uno alternativo que quiere recuperar el orgullo por lo público".

El líder de izquierdas ha señalado que, dentro de esa apuesta por lo público está la educación, que "ha permitido a muchos ser profesores, médicos o empresarios" así como la dependencia, en la que plantea que la Junta dé respuesta a los ciudadanos en un máximo de tres meses.

Maíllo ha cargado contra Moreno, del que ha dicho que le ha bajado los impuestos "a los ultra ricos, a los que ni pisan la calle", frente a lo que ha propuesto "freír impuestos a los especuladores y a los fondos de inversión" para que paguen para sostener los servicios públicos".

El candidato de Por Andalucía ha insistido en la idea de que su formación quiere gobernar porque están "para cambiar la cosas" y porque "es más cómodo estar en el Parlamento y decir lo que hay que hacer y luego subir un TikTok", pero no es su postura. "Nosotros queremos gestionar porque quiero una Andalucía diferente". EFE

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