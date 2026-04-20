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101-112. Los Pistons se estrellan con los Magic, pese a los 39 puntos de Cunningham

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Washington, 19 abr (EFE).- Los Orlando Magic se impusieron este domingo por 101-112 en el Little Caesars Arena a los Detroit Pistons en el primer partido de la serie de 'playoff', pese a los 39 puntos de Cade Cunningham.

La derrota de los Pistons es la única sorpresa del primer fin de semana de 'playoff', donde el resto de favoritos ganaron sus compromisos.

Los Pistons, que terminaron cómo líderes del Este tras obtener 60 victorias en la temporada regular, no ganan un partido de 'playoff' en Detroit desde 2008.

La temporada pasada, rompieron una sequía de 16 temporadas sin clasificarse a 'playoff', pero las dos victorias que cosecharon fueron en Nueva York frente a los Knicks.

Hoy, se les atragantaron los Magic, un equipo que llega a la fase final como el último clasificado del Este, tras pasar por dos eliminatorias de 'play-in'.

Orlando salió con ritmo, poderío físico y disciplina y a los pocos minutos ya había abierto una brecha de 13 puntos (5-18), un inicio del que los Pistons nunca se recuperaron y que les obligó a remar a contracorriente durante todo el partido.

Los Pistons, liderados por Cunningham, intentaron la remontada sin descanso e incluso igualaron el partido a 65 en el tercer cuarto tras un parcial de 13-2, pero los Magic respondieron en cada ocasión.

Paolo Banchero firmó 23 puntos para Orlando, Franz Wagner sumó 19, Wendell Carter Jr. y Desmond Bane 17 cada uno y Jalen Suggs terminó con 16 puntos.

Para los Pistons, además de Cunningham y sus 39, Tobias Harris fue el único que terminó en dobles dígitos con 17 puntos. Jalen Duren solo contribuyó con 8 puntos, los mismos que Ausar Thompson.

Pistons y Magic volverán a enfrentarse este próximo miércoles en el segundo partido de la serie, otra vez en Detroit. Los Pistons deberán resarcirse si quieren acallar las voces que, ahora con más fuerza, ponen en duda su candidatura pese a su excelente campaña. EFE

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