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Toyota logra en Imola su victoria número 50 en su carrera número 100 en el WEC

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Redacción Deportes, 19 abr (EFE).- Toyota Racing celebró este domingo su centésima participación en el Mundial de automovilismo de resistencia (WEC) con su quincuagésima victoria al imponerse en la prueba inaugural de 2026, las 6 Horas de Imola (Italia), tras una intensa pugna con el equipo Ferrari AF Corse ante 92.175 aficionados.

El Toyota TR010 Hybrid número 8 del suizo Sébastien Buemi, el neozelandés Brendon Hartley y el japonés Ryō Hirakawa fue el ganador a de la carrera por delante del Ferrari 499P del británico James Calado y los italianos Antonio Giovinazzi y Alessandro Pier Guidi.

Completó el podio otro Toyota, el número 7 del británico Mike Conway, el japonés Kamui Kobayashi y el neerlandés Nyck de Vries.

El piloto italiano Kimi Antonelli, líder del Mundial de Fórmula 1, fue el encargado de dar la salida a una carrera en la que los dos Ferrari se situaron en primera y segunda posición desde el principio.

Tras caer a la tercera posición al apagarse los semáforos, el Toyota nº 8 pilotado por Brendon Hartley recuperó el segundo puesto durante la primera ronda de paradas en boxes.

La siguiente vez que el TR010 Hybrid entró en boxes, justo antes de cumplir las dos horas, Toyota decidió no cambiar los neumáticos para aprovechar la posición en pista, lo que catapultó a Ryō Hirakawa por delante de Alessandro Pier Guidi hasta el liderato.

A partir de ahí, intenso duelo entre los dos coches, hasta que Sébastien Buemi llevó al triunfo al TR010 Hybrid nº 8, con una ventaja de algo más de 13 segundos. EFE

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