El título del Bayern, la iniciativa de Haaland, la alarma del Arsenal y las dudas del PSG

Iñaki Dufour

Madrid, 19 abr (EFE).- El Bayern Múnich es el primer campeón de la temporada en las cinco grandes ligas europeas, tan previsible como ha sido su superioridad a lo largo de toda esta Bundesliga; nada que ver con la ebullición actual en la ‘Premier’ inglesa, con la victoria del Manchester City sobre el Arsenal (2-1) que intensifica aún más un pulso total, y las dudas del París Saint Germain, derrotado en casa por el Lyon y Endrick.

Mientras la Serie A ya será tarde o temprano del Inter, que suma doce puntos más que el Nápoles y el Milan, el PSG se mantiene líder, pero nada más con un punto de ventaja sobre el Lens. El vigente campeón francés tiene un encuentro menos.

Ya es campeón el Bayern. Era seguro su título de la Bundesliga, al que solo le faltaba la certeza matemática, que se consiguió este domingo con la goleada por 4-2 al Stuttgart, con los goles de Raphael Guerreiro, Nico Jackson, Alphonso Davies y Harry Kane, con 32 tantos en la liga alemana y 51 en todas las competiciones en la presente temporada.

Es la trigésimo quinta liga germana, la decimotercera en las últimas catorce campañas, del Bayern Múnich, que aún puede ganar la Copa de Alemania y la Liga de Campeones, enfrentado en las semifinales al Bayer Leverkusen, la semana que viene, y al París Saint Germain, dentro de dos, respectivamente.

La derrota del Dortmund, por 2-1 con el Hoffenheim, adelantó la sentencia de la Bundesliga, que vivió un hito histórico este sábado, con el estreno de la primera entrenadora femenina de un equipo masculino de las cinco grandes ligas europeas. Marie-Louise Eta debutó con el Unión Berlín, al que dirigirá al menos hasta el final de la temporada. En su debut perdió por 1-2 con el Wolfsburgo, en penúltimo.

En Inglaterra, el Arsenal aún es el líder, pero siente temor. El Manchester City es segundo, pero se percibe poderoso. La liga inglesa de los ‘gunners’ está en el aire. El conjunto celeste tiene un encuentro menos (aplazado ante el Crystal Palace). Si lo gana igualará en la cima al conjunto londinense, que ha perdido ocho puntos en las últimas tres jornadas.

La mirada desafiante de Haaland, los saltos de Pep Guardiola, el suspiro de Declan Rice… Cada gesto que siguió al gol del delantero noruego, el 2-1 para el Manchester City, es el reflejo de la situación actual de la competencia por el título de la ‘Premier League’. El Arsenal, que parecía intocable, ya no lo es. El City, que parecía descartado, depende de sí mismo para ser campeón. Es la consecuencia del marcador de este domingo, con el 1-0 de Rayan Cherki y con el 1-1 en una pifia de Gianluigi Donnarumma.

La tensión final, encarados Haaland y Gabriel Magalhaes primero, con el amago de un cabezazo del central sobre el ariete, y luego casi todo el equipo, es el anticipo de todo lo que queda para el cierre de la temporada para saber quién es el campeón. Al City le restan seis partidos (contra Burnley, Everton, Brentford, Bournemouth y Aston Villa, aparte del Palace); al Arsenal cinco (contra Newcastle, Fulham, West Ham, Burnley y Crystal Palace, por ese orden). Si los dos lo ganan todo, el título dependerá de la diferencia de goles: los ‘citizens’ tienen +36, los ‘gunners’ tiene +37. Todo apretado. Pura emoción.

Más allá del pulso entre el Arsenal y el City, las plazas de la Liga de Campeones empiezan a determinarse, con el Manchester United, ganador por 0-1 contra el Chelsea con un gol de Matheus Cunha, y el Aston Villa, vencedor por 4-3 contra el Sunderland, en ventaja, con 58 puntos.

Son tres más que el Liverpool, aún dentro del corte, pero sobre todo ya diez más que el Chelsea, en la sexta posición, cada vez más lejos de disputar la máxima competición europea.

El Liverpool ganó el derbi contra el Everton (1-2), con el gol en el minuto 100 de Virgil Van Dijk, que deshizo el empate establecido antes por los tantos de Mohamed Salah y Beto en la primera hora del encuentro.

Y el Tottenham sigue en descenso, a falta de cinco jornadas. El gol de Georginio Rutter en el minuto 96 para el Brighton (2-2) frustró la victoria de los ‘Spurs’, que ganaban por 2-1 entonces con los goles de Pedro Porro y Xavi Simons. Ya son quince jornadas seguidas sin vencer, con tan solo seis de los 45 puntos disputados en este tramo. La alarma es total en el Tottenham.

En Italia, el título del Inter es cuestión de tiempo. Sus doce puntos de ventaja con quince ya solo por jugarse. Una garantía total para el equipo de Cristian Chivu. Así lo estableció su victoria por 3-0 sobre el Cagliari, la tercera consecutiva, y la derrota del Nápoles, por 0-2 con el Lazio. El Milan también está a doce puntos, pese a su sufrido triunfo por 0-1 en Verona contra el último de la Serie A y casi descendido.

En la cuarta y última plaza de la Liga de Campeones se afianza el Juventus, que venció por 2-0 al Bolonia, está a tres puntos de Nápoles y Milan y tiene ya cinco de ventaja sobre el Como. El equipo de Cesc Fábregas ha perdido fuerza, con dos derrotas seguidas -este viernes cayó por 2-1 con el Sassuolo- y tres jornadas consecutivas sin victoria.

En Francia, el París Saint-Germain sufrió una inesperada derrota en el Parque de los Príncipes frente a Endrick y el Lyon (1-2). El brasileño adelantó a los visitantes con el 0-1 en el minuto 6 y participó en el 0-2 de Moreira en el 18.

Gonçalo Ramos falló un penalti para el conjunto de Luis Enrique Martínez, que anotó el 1-2 en el tramo final, por medio de Kvicha Kvaratskhelia. El pase fue de Fabián Ruiz, que reapareció rumbo al Mundial 2026 con la selección española. El PSG sigue líder, pero con un punto de renta y un partido menos que el Lens.

El Lyon es tercero, con 54 puntos, los mismos que el Lille, cuarto tras su 0-0 con el Niza, y uno más que el Rennes, que se impuso por 0-3 al Estrasburgo, el rival del Rayo Vallecano en las semifinales de la Liga Europa. El Marsella, derrotado 2-0 por el Lorient, cae al sexto lugar. EFE