Hungría busca desbloquear 17.000 millones de euros congelados por la UE tras la victoria de Magyar: promete reformas y un nuevo comienzo con Bruselas

Imagen de archivo de Peter Magyar, líder del partido opositor Tisza, durante un acto de campaña en Budapest, Hungría. 21 febrero 2026. REUTERS/Bernadett Szabo

El cambio político en Hungría del pasado domingo va a empezar a tener efectos en su relación con la Unión Europea. El líder del partido Tisza y ganador de las elecciones, Péter Magyar, ha empezado una ronda de contactos con representantes comunitarios con el objetivo de recuperar los fondos europeos congelados y relanzar la economía del país tras su victoria electoral.

Así, Magyar se ha reunido en Budapest con una delegación de la Comisión Europea, a la que trasladó su compromiso con cumplir las exigencias de Bruselas y su intención de restablecer la confianza institucional. En un mensaje difundido en redes sociales, el líder político ha subrayado la legitimidad de su mandato tras los comicios: “En esta ronda de contactos he dejado claro que el gobierno de Tisza comienza a trabajar con una legitimidad sin precedentes y, al mismo tiempo, con un sentido de la responsabilidad”, afirmó.

Su victoria electoral del pasado 12 de abril ha abierto, según él, una oportunidad inédita tanto para el país como para el conjunto del proyecto europeo. Por eso, ha reclamado la liberación de los recursos económicos bloqueados, que suponen “una tremenda oportunidad tanto para Hungría como para Europa”. Además, ha pedido la entrega de “los miles de millones de euros en fondos que pertenecen legítimamente a Hungría”.

Fondos clave para la recuperación económica

Uno de los puntos más importantes de la negociación es el desbloqueo de cerca de 17.000 millones de euros que Bruselas mantiene congelados. Estas ayudas son consideradas fundamentales para la recuperación económica del país. Magyar ha dejado claro que “sin estos fondos no sería posible reiniciar la economía húngara. Los fondos de la UE no son caridad, sino la justa retribución por las aportaciones de los húngaros a la Unión y por el trabajo hecho desde Hungría por Europa”.

El político conservador Péter Magyar, líder del partido Tisza (Respeto y Libertad), celebra su victoria en las elecciones húngaras rodeado de una multitud de seguidores. Las calles se llenaron de simpatizantes que ondeaban banderas y aclamaban a su líder.

El bloqueo de estos recursos es la consecuencia de las políticas del anterior gobierno liderado por Viktor Orbán, cuya gestión generó un enfrentamiento con Bruselas por su impacto en el Estado de derecho. Por esto, la UE activó mecanismos de condicionalidad que permiten suspender pagos cuando existe riesgo de que se usen indebidamente o se pueda llegar a vulnerar principios fundamentales.

Promesas de reformas profundas

Durante las conversaciones, el equipo de Maguar ha presentado un paquete de compromisos orientados a responder a las preocupaciones de la UE. Entre ellas destacan medidas contra la corrupción, la adhesión a la Fiscalía Europea y la restauración de la independencia institucional en ámbitos clave como la justicia, los medios de comunicación y la educación superior.

“Queremos cumplir plenamente estas promesas en cuanto lleguemos al gobierno y también nuestra promesa de recuperar los fondos de la UE que se le deben a los húngaros”, ha insistido el dirigente. Estas reformas buscan retomar la relación con Bruselas, que había advertido sobre el deterioro democrático en Hungría, incluyendo restricciones a la independencia judicial y recortes en derechos de colectivos vulnerables, como la comunidad LGTBIQ y la infancia.

“Debe comenzar el trabajo real”

Magyar destacó que los contactos con la delegación europea “son unas negociaciones muy importantes, los primeros pasos de un complejo pero urgente proceso”. A pesar de las dificultades, ambas partes parecen coincidir en la necesidad de avanzar. “Hay acuerdo total en un punto: debe comenzar el trabajo real para que los fondos de la UE que se le deben al pueblo húngaro puedan finalmente ser entregados a Hungría”, señaló.

Ahora, el líder de Tisza prepara su próximo viaje a Bruselas, con el que espera cerrar un acuerdo más amplio con las instituciones comunitarias y los jefes de Estado y de Gobierno. Será su tercera visita internacional desde la victoria electoral y podría ser decisiva para desbloquear la situación.

Noticia elaborada con información de Europa Press.