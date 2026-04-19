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Comer por aburrimiento: por qué ocurre, cómo saber si estás saciado y qué hacer en estos casos

Así es como funciona el proceso desde la psicología y esta es su solución

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Comer por aburrimiento tiene solución
Mujer comiendo por aburrimiento. (Freepik)

¿Alguna vez has comido por aburrimiento o conoces a alguien que lo haga? Este fenómeno se suele dar con cierta frecuencia y puede pasar desapercibido, ya que a menudo se confunde con hambre real. Sin embargo, en muchos casos responde a una necesidad emocional más que física.

Este tipo de conducta suele aparecer en momentos de inactividad, como al ver la televisión, mirar el móvil o simplemente cuando no hay una tarea concreta que realizar. Comer se convierte entonces en una forma rápida de llenar ese vacío, aportando una sensación momentánea de satisfacción.

Por qué ocurre

El cerebro humano está programado para buscar recompensas inmediatas, especialmente en situaciones de aburrimiento o baja estimulación. En este contexto, la comida, sobre todo la rica en azúcares y grasas, actúa como un estímulo muy gratificante. Este tipo de alimentos activa los mecanismos de recompensa, liberando dopamina, un neurotransmisor asociado al placer.

Por eso, los alimentos ultraprocesados son especialmente atractivos para picar entre horas. A corto plazo, producen una sensación de bienestar, pero también refuerzan el hábito de recurrir a la comida como vía de escape ante el aburrimiento. Con el tiempo, esto puede consolidar un patrón difícil de romper si no se identifican las causas y se buscan alternativas.

Cómo saber si estás saciado o si comes por aburrimiento

Distinguir el hambre real y emocional no siempre es sencillo, pero hay algunas señales que pueden ayudar a identificarlo. El hambre fisiológica suele aparecer de forma gradual, puede esperar un poco y se acompaña de sensaciones físicas como el vacío en el estómago.

En cambio, el hambre por aburrimiento surge de manera repentina, está más vinculada a un impulso y suele enfocarse a alimentos concretos, normalmente dulces o muy calóricos. Otra pista importante es la sensación de saciedad. Cuando comes por necesidad, el cuerpo va enviando señales de que ya ha recibido suficiente energía, y es habitual dejar de comer de forma natural. Sin embargo, cuando el motivo es emocional, es más fácil seguir comiendo incluso sin tener hambre, buscando prolongar esa sensación de distracción o placer momentáneo.

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Qué hacer cuando comes por aburrimiento

Cuando aparece el impulso de comer sin hambre real, lo más eficaz no es prohibirse la comida, sino interrumpir el automatismo. El cerebro busca una recompensa rápida y una estrategia clave es aplicar una “pausa consciente” de unos minutos. Ese pequeño margen permite que baje la urgencia del impulso y da espacio para comprobar si realmente hay hambre física o solo necesidad de estímulo.

También ayuda cambiar el foco de recompensa. El aburrimiento suele ser una falta de estímulo, no de comida. Por eso, actividades cortas que activen el cuerpo o la mente pueden sustituir esa descarga de dopamina que el cerebro estaba buscando en la comida.

Otro punto importante es el entorno: cuanto más accesibles estén los snacks ultraprocesados, más fácil es caer en el picoteo. Reducir su presencia visible y dejar opciones más neutras a mano disminuye la probabilidad de comer entre horas.

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