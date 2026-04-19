A prisión por tentativa de homicidio tras agredir con un cuchillo a un compañero de piso

Valladolid, 19 abr (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a un hombre, que ha ingresado en prisión por orden judicial, como supuesto autor de un delito de allanamiento de morada y otro de homicidio en grado de tentativa, cometidos cuando accedió por la fuerza a la habitación de su compañero de piso y le agredió con un cuchillo.

Según han informado este domingo fuentes policiales, los hechos ocurrieron ayer sábado por la mañana en una vivienda situada en el barrio Parque Alameda de la capital vallisoletana.

Los agentes se dirigieron hacia la vivienda tras recibir el aviso de que un hombre podía haber sido apuñalado.

A su llegada, los agentes se entrevistaron con una de las inquilinas de la casa, quien les indicó la habitación en la que al parecer se había producido la agresión.

Los actuantes observaron la puerta fracturada, con el bombín arrancado y en el suelo, así como una importante cantidad de gotas de sangre que conducían hasta la cama, donde se encontraba la víctima junto a su pareja.

El agredido manifestó que, momentos antes, otro residente de la vivienda había accedido por la fuerza a la habitación, fracturando la puerta e intentando agredirle con un cuchillo mientras profería amenazas de muerte.

Según su declaración, el agresor realizó movimientos descendentes dirigidos al pecho y cuello, causándole un corte semivertical desde la zona de la yugular hasta el lado opuesto del pecho.

También presentaba un corte profundo en la parte exterior del hombro derecho y otra lesión incisa en el antebrazo derecho, compatible con maniobras defensivas.

La víctima relató que los hechos se desencadenaron tras una fuerte discusión previa motivada por el ruido que el supuesto agresor estaba generando.

Inicialmente, le había requerido por mensaje de WhatsApp para que cesaran las molestias y, al no obtener respuesta, acudió a su habitación, donde se produjo una pelea entre ambos.

Tras separarse y regresar cada uno a su estancia, el agresor habría irrumpido posteriormente en la habitación de la víctima para atacarle.

Una vez recibida una primera asistencia sanitaria en el lugar, el herido fue trasladado al Hospital Río Hortega, donde el servicio de urgencias determinó la necesidad de sutura en varias de las lesiones.

Paralelamente, las dotaciones policiales iniciaron gestiones para la localización del supuesto autor, que fue identificado y detenido alrededor de las 12:00 horas en la confluencia de la calle Domingo Martínez con el Paseo de Zorrilla de la ciudad.

Manifestó que había fracturado la puerta porque su compañero de piso “no quería bajar a pelear a la calle”.

También indicó que el cuchillo utilizado, de aproximadamente 14 centímetros de longitud total, había sido arrojado al río Pisuerga, sin poder precisar el punto exacto.

Durante la detención, refirió además haber recibido golpes en el rostro y solicitó asistencia médica por dichas lesiones.

Por todo lo expuesto, los agentes le arrestaron como supuesto autor de un delito de tentativa de homicidio y allanamiento de morada.

El detenido fue trasladado al Centro Médico Arturo Eyríes para su valoración y, posteriormente, a dependencias policiales para la instrucción del correspondiente atestado.

Una vez finalizado, fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que ordenó su inmediato ingreso en prisión. EFE