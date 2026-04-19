El Priego TM conquista su undécimo título de la Superdivisión masculina

Córdoba, 19 abr (EFE).- El Real Club Priego TM Fundación Kutxabank se proclamó este domingo campeón de la Superdivisión masculina de tenis de mesa por undécima vez en su historia, tras certificar de forma matemática el título en la vigésima jornada de liga al alcanzar los 35 puntos y aprovechar el tropiezo de sus perseguidores directos.

El conjunto cordobés revalidó su dominio en el panorama nacional al conquistar su cuarto entorchado consecutivo, consolidando una hegemonía que se ha hecho realidad esta temporada una vez más al aventajar en cuatro puntos al Arteal Santiago y al Alicante a falta de tan solo dos jornadas para el cierre del campeonato.

El Priego TB certificó el título con un triunfo ante el Olot que, combinado con el empate del equipo santiagués en su derbi frente al Pontevedra, dejó sin posibilidades matemáticas al resto de aspirantes al trono liguero.

El desempeño del club de la Subbética se ha caracterizado por una regularidad absoluta durante toda la campaña, con sólo una derrota, precisamente ante el Arteal Santiago, en los veinte encuentros disputados hasta el momento para mantenerse en lo más alto de la clasificación desde el inicio del torneo. EFE

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