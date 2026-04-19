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4-3. Abraham acerca a Emery a la Champions

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Londres, 19 abr (EFE).- El Aston Villa, 'in extremis', se llevó tres puntos importantísimos en la pelea por estar en Champions League gracias a un tanto de Tammy Abraham en el tiempo de descuento en una locura de encuentro contra el Sunderland (4-3)-

Los 'Villanos' aprovecharon el pinchazo del Chelsea y del Brentford para escaparse en la tabla y se quedan cuartos, con 58 puntos y con una cómoda ventaja respecto al sexto puesto. Les quedan cinco finales por delante para lograr lo que hace años era imposible de soñar, volver a Champions League.

Y gran parte del mérito es de un Emery que se ha acostumbrado a sacar lo mejor de sus jugadores y a exprimir a una plantilla que, pese a las amenazas financieras y a no poder fichar como los grandes de la liga, sigue dando la cara.

Esta vez el protagonista fue Ollie Watkins, que con dos goles en la primera parte puso al Villa en el camino de la victoria. El delantero inglés, que tiene que ganarse un puesto en la lista de Thomas Tuchel, cabeceó un balón a puerta vacía y remató un balón raso Ian Maatsen para marcar dos goles en la primera parte. Antes, había empatado de forma temporal Christopher Rigg con un bello disparo curvo.

El Sunderland, aunque ya había cumplido el objetivo de salvarse, aún lucha por clasificarse a Europa, y no se rindió hasta el final. Pese a que Morgan Rogers anotó por segundo partido consecutivo para el 3-1, los 'Black Cats' aprovecharon dos errores en espacio de un minuto, uno en el 87 y otro en el 88 para empatar el encuentro y dejar helado a Villa Park, que se llevó una inesperada alegría en el 93, cuando Abraham se convirtió en el héroe con un gol vital para amarrar la cuarta plaza.

La ventaja de los de Birmingham con el Chelsea, que es sexto, es de diez puntos, con quince por disputarse, mientras que el Sunderland se queda undécimo, con 46 unidades, a dos de ese sexto puesto. EFE

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