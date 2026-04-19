Siete comunidades en aviso amarillo por tormentas, fuerte viento, chubascos y granizo

Madrid, 19 abr (EFE).- Siete comunidades autónomas de la mitad norte peninsular están este domingo bajo aviso amarillo (peligro bajo) por tormentas que podrán ir acompañadas de fuertes vientos, granizo y chubascos, y dos de ellas además, Aragón y Cataluña, por lluvias de más de 20 litros por metro cuadrado en una hora, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Fuera de la península, se suma además Canarias, también en aviso amarillo, por polvo en suspensión y calima que afectará a todo el archipiélago.

Además están en aviso por fuertes vientos las islas de La Palma y La Gomera, por intensidades de hasta 70 kilómetros por hora y asimismo el norte de Tenerife en donde las rachas podrán alcanzar incluso 90-100 kilómetros por hora en las cumbres centrales.

En Aragón el aviso meteorológico amarillo afecta a las tres provincias, por tormentas que podrán ir acompañadas de rachas muy fuertes de viento sin descartarse algún chubasco localmente fuerte y con granizo.

La provincia de Huesca, en el Pirineo, está en aviso por lluvias de más de 20 litros por metro cuadrado en una hora.

Asimismo está bajo aviso por tormentas acompañadas de chubascos localmente muy fuertes y puntualmente con granizo la comunidad de Asturias en la zona de la cordillera y Picos de Europa. No se descartan por allí además rachas de viento fuertes.

En Castilla y León, las provincias de Burgos en la zona norte y Soria están bajo aviso por tormentas fuertes con posibilidad de rachas muy fuertes de viento y algún chubasco localmente fuerte y con granizo.

En Cataluña están bajo aviso por tormentas con posibilidad de rachas de viento muy fuertes y asimismo por lluvias de más de 20 litros por metro cuadrado en una hora el prepirineo de Barcelona y también el Pirineo en las vertientes de Girona y Lleida.

Es probable que las tormentas vayan acompañadas de rachas de viento muy fuertes.

Asimismo activarán avisos por tormentas a partir de las 13 horas las comunidades de Navarra, País Vasco en la provincia de Álava y La Rioja en la zona de la Ibérica y la Ribera del Ebro.

Podrán ir acompañadas dichas tormentas de rachas muy fuertes de viento. No se descartan además chubascos localmente fuertes y con granizo. EFE