Inglaterra, la única selección con pleno de victorias en el camino al Mundial 2027

Madrid, 19 abr (EFE).- La selección de Inglaterra, actual campeona de Europa, es el único equipo con pleno de victorias en la Liga A de la fase de clasificación europea para el Mundial femenino de Brasil 2027, tras la disputa de la 'ventana' de abril, en la que se impuso a España, que trata de defender su corona universal, y a Islandia.

Las campeonas de la Eurocopa consiguieron en estos dos partidos ganar a España en Wembley por 1-0 con un tempranero gol de Lauren Hemp y a Islandia este sábado en Reikiavik por 0-1 gracias a un solitario gol de Alessia Russo en el minuto veinte de partido y, tras conseguir esos tres puntos, lideran la clasificación del grupo A3 con doce puntos, tres más que España.

Precisamente en la próxima jornada, el 5 de junio en el Estadio de Son Moix (Palma) se verán las caras España e Inglaterra en un partido que debe decidir la suerte del grupo, a expensas de lo que ocurra en la segunda jornada con los encuentros ante Islandia y Ucrania, respectivamente.

El combinado de Sonia Bérmudez es el segundo en la tabla con nueve puntos, tras conseguir este sábado una abultada victoria ante Ucrania por 5-0 en el estadio Nuevo Arcángel (Córdoba), con goles de Vicky López, Eva Navarro, María Méndez y el doblete de Edna Imade.

La Roja necesita vencer al cuadro de Sarina Wiegman y, a ser posible, por más de un gol de diferencia si quiere evitar tener que pasar por la repesca, en tanto que Inglaterra podría, de ganar, conseguir el billete directo al Mundial.

Cerrando el grupo A3, terceras son las islandesas con tres puntos en cuatro partidos, con tres derrotas y una victoria ante una Ucrania que actualmente ocupa la cuarta plaza con cero puntos y cuatro derrotas consecutivas.

Alemania es la selección que presenta la segunda mejor puntuación. Lidera el grupo A4 con diez puntos, uno más que Noruega, tras golear a Austria (5-1) en Núremberg y 'pinchar' frente a Austria (0-0) en Ried en un choque en el que acabó con una jugadora menos por expulsión de la capitana Janina Minge a los 79 minutos.

Un tanto en la prolongación de Signe Gaupset permitió a Noruega vencer a domicilio a Eslovenia (2-3), a la que había goleado el martes pasado por 5-0, con lo que también el próximo 5 de junio acudirá al duelo ante el conjunto germano en Colonia con la confianza de poder dar la vuelta al grupo y arrebatar a su rival el liderato.

Dinamarca, gracias a una victoria en Gotemburgo (1-2) con gol en el añadido de Janni Thomsen y a un empate en casa ante Italia, domina el grupo A1 con ocho puntos, uno más que Suecia, que se recompuso de su derrota con un ajustado triunfo ante Serbia (1-0) con tanto de Stina Blackstenius.

El cuadro danés tratará de rematar la clasificación en el siguiente encuentro ante Suecia en Odense en otro partido decisivo, aunque todo podría quedar a expensas de la ultima jornada con los partidos Suecia-Italia y Serbia-Dinamarca.

El grupo A2 discurre por cauces muy parecidos, ya que Países Bajos es el líder con ocho puntos, uno más que Francia y dos más que Irlanda, con Polonia colista tras haber logrado tan solo un empate.

En esta ventana hubo doble duelo neerlandés-francés con victoria del cuadro de Arjan Veurink en Breda por 2-1 gracias a una diana de la barcelonista Esmee Brugts y empate este sábado en Auxerre (1-1), lo que deja todo muy abierto, con los partidos Polonia-Francia, Irlanda-Países Bajos, Francia-Irlanda y Países Bajos-Polonia por delante.

En cuanto a la Liga B, Portugal es la única que lidera la clasificación con pleno de victorias ante Finlandia, Eslovaquia y Letonia, dentro del grupo B3 con doce puntos, seguido de nueve que mantienen las nórdicas, que encajaron su única derrota precisamente ante las ibéricas.

Mientras tanto en la Liga C, la selección de Kosovo se une a Portugal e Inglaterra como invicta, con pleno de victorias ante Croacia, Bulgaria y Gibraltar dentro del grupo C2, con doce puntos seguido de los nueve de las croatas.

La Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027 se disputará del 24 de junio al 25 de julio en Brasil, convirtiéndose en el primer país sudamericano que alberga el torneo. Las selecciones que ya están clasificadas, al margen del anfitrión, son Australia, China, Corea del Norte, Corea del Sur, Filipinas, Japón y Nueva Zelanda. EFE