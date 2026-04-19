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López pide dimisión del alcalde de Móstoles:"Las madrileñas no merecen esta miseria moral"

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Madrid, 19 abr (EFE).- El ministro para la Transformación Digital y líder de los socialistas madrileños, Óscar López, ha pedido la dimisión del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, después de que un juzgado haya admitido a trámite la querella por presunto acoso sexual y laboral, y ha defendido que "las madrileñas no merecen esta miseria moral".

"La jueza ve posibles delitos de acoso sexual y laboral por parte del alcalde de Móstoles. Y revelación de secretos por parte del PP, que quiso acallar a la víctima", ha dicho el secretario general del PSOE-M en su cuenta de X, donde ha recordado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "solo ha dicho que es un alcalde maravilloso".

"Las madrileñas no merecen esta miseria moral. Debe dimitir", ha concluido López en esta red social.

En el auto, al que ha tenido acceso EFE, la magistrada titular de la plaza 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles (Madrid) admite a trámite la querella interpuesta contra el alcalde y contra el PP, y cita la exconcejala para que preste declaración el 29 de junio.

También ordena que sea reconocida por un médico forense para "determinar las consecuencias lesivas sufridas por la misma como consecuencia de los hechos denunciados". EFE

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