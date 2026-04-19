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Sánchez pide "defender" lo público desde la Junta frente a "la privatización": "Que no os den gato por liebre"

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El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado este domingo en Gibraléon (Huelva) que los andaluces se enfrentan el próximo 17 de mayo, en la elecciones a la Junta de Andalucía, a la disyuntiva de "defender y dignificar el Estado del bienestar" desde la administración andaluza o "continuar con la privatización" de los servicios públicos "como ha hecho Juanma Moreno".

Así lo ha manifestado Sánchez en un acto público celebrado en la provincia onubense, el primero al que acude antes del inicio de la campaña electoral andaluza, en el que ha dicho a los andaluces que "no os den gato por liebre" porque "se puede privatizar la sanidad, como se está haciendo, por ejemplo, en Madrid, con Ayuso al frente, con insultos, o se puede también privatizar la sanidad a la chita callando como hace Moreno aquí en Andalucía", pero "el resultado es el mismo".

A este respecto, el secretario general de los socialistas españoles y presidente del Gobierno ha asegurado que el PSOE en la Junta "lo único que va a recortar" es "el negocio para la sanidad privada a costa de la lista de espera de la sanidad pública". "Lo único que se va a recortar es la lista de espera de la sanidad pública, con María Jesús Montero al frente", ha aseverado.

Por ello, ha pedido a las personas de izquierdas en Andalucía que "si quieren un gobierno de izquierdas, voten a la izquierda" y hagan a Montero "presidenta de la Junta de Andalucía". "Se va a votar Izquierda, se va a votar a María Jesús Montero para defender lo público, para defender la sanidad pública, la educación pública, la dependencia, todas las políticas públicas que han hecho siempre los socialistas andaluces cuando han gobernado", ha subrayado.

En este sentido, frente a los "que dan lecciones de patriotismo", Sánchez ha defendido que "ser patriota" es "defender el interés de la gente" y "defender el sentido común, no vender ese interés al mejor postor". "No les cuesta nada votar en contra de las cosas", ha dicho en referencia a que PP y Vox en el Congreso "votan en contra de revalorizar las pensiones, votan en contra de las becas de la gente joven, votan en contra de la ley de vivienda, votan en contra de la reforma laboral" y "se oponen al salario mínimo interprofesional y su subida o a todas las medidas en favor de las mujeres y de sus derechos y sus libertades".

"Para todo eso votan que no. Ahora se ponen de perfil en cuanto el del otro lado del Atlántico les dice que hay que apoyar esta guerra ilegal que estamos iniciando en Oriente Medio. Para eso sí que se ponen de perfil. La realidad es que no son patriotas; la realidad es que son unos vendepatrias", ha afirmado antes de pedir que el 17 de mayo "nadie se quede en casa, que vayamos todos a participar en estas elecciones decisivas para el futuro de Andalucía y que apoyemos a la mejor candidata y a la mejor presidenta que puede tener la Junta de Andalucía, que es María Jesús Montero".

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