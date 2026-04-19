Scariolo: "Han tenido mucha lucidez, son un equipo hiperexperto"

Madrid, 19 abr (EFE).- Sergio Scariolo, entrenador del Real Madrid, felicitó a La Laguna Tenerife por su victoria este domingo en el Movistar Arena por 90-95, destacó su "lucidez" a la hora de administrar su ventaja y señaló que es un equipo "hiperexperto".

"Felicitarles. Han jugado un partido excelente. Es el equipo con los mejores registros de la Liga Endesa. Desde el principio vimos que no iba a ser cómodo. Han tenido mucha lucidez, son un equipo hiperexperto. No se han puesto nerviosos cuando hemos intentado no dejarles coger ese margen para jugar cómodos. Lo hemos intentado con la gasolina que teníamos, no reprocho nada a mis jugadores. Felicito también a Marceliho y Patty Mills, no hemos podido controlarlos", reflexionó en la rueda de prensa posterior al encuentro.

"No tenemos que sacar ningún tipo de conclusión. Tenemos la prueba de que todo el mundo viene aquí a jugar el mejor partido que pueda. Tenemos siete partidos más que tenemos que jugar con motivación e intensidad pese a que se va a cruzar con la Euroliga. Toca resetear y a pensar en lo que viene", continuó.

Pese a que el Real Madrid continúa líder con un balance de 24-3, volvió a perder esta temporada en Liga Endesa como local. Algo que hasta la fecha sólo había conseguido el Barça en el clásico del 4 de enero. Pese a la distancia con el Valencia Basket, el italiano recordó la competitividad de la competición liguera.

Como confirmó, tanto Mario Hezonja como Gabriel Deck están "tocados" y su ausencia en la convocatoria no fue por decisión técnica, dejando la duda de si llegarán para el próximo duelo de Liga Endesa ante el Valencia Basket.

"Llevamos una racha durísima con un gran desgaste físico y mental. El sábado los dos equipos jugarán para ganar pero preceden los 'play-off' de la Euroliga, uno de los objetivos más importantes de la temporada. Tomaremos decisiones", destacó.

Respecto al cruce de cuartos de final de la Euroliga ante el Hapoel, afirmó que su equipo está viviendo la posible decisión de jugar o no a puerta cerrada con "incertidumbre", pero a la vez con "confianza" de que el club "haga lo que pueda hacer".

"El equipo ha conseguido en la cancha su derecho de jugar con la afición tres partidos de cinco. Es algo que la afición también se ha ganado animando al equipo. No es una decisión que puedo tomar yo, sería ridículo decir qué preferiría. El equipo y la afición han hecho su trabajo. Ahora todos los que tienen que tomar esta decisión lo valorarán y deseo que puedan tomar la mejor decisión", concluyó. EFE