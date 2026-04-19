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55-68. La final turca de la Euroliga corona al Fenerbahce ante un sufrido Galatasaray

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Zaragoza, 19 abr (EFE).- El Fenerbahce Opet logró este domingo en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza su tercera Euroliga Femenina tras vencer un Galatasaray Cagdas (55-68) que sufrió en el último cuarto de una nueva final turca, doce años después de la que se disputó en 2014 y que entonces se llevaron las leonas.

El duelo entre los dos cuadros de Estambul era el más probable en la Final a Seis que se disputa en la capital aragonesa desde el miércoles y al último partido llegaron tras vencer el viernes el Fenerbahce al Spar Girona (76-59) y el Galatasaray, al Casademont Zaragoza (63-56), frustrando el sueño de una Euroliga española.

Ambas escuadras, quizá por el respeto mutuo que se profesan dos plantillas de muchos quilates, comenzaron cautas y muy atentas en defensa, aunque pasados los primeros cinco minutos el Galatasaray empezó a tomar la medida de su rival y a distanciarse en el marcador (14-8, a falta de dos minutos y medio) con una destacada Elizabeth Williams.

Pero el Fenerbahce espabiló y, con Emma Messerman tirando del carro, el conjunto entrenado por Miguel Méndez llegó por delante al segundo cuarto (16-17).

En el siguiente periodo siguieron las jugadoras del técnico español aumentando su renta, hasta rubricar un parcial de 11-0 que se traducía, pasado algo más de un minuto, en un marcador de 16-22 que obligó a reaccionar al Galatasaray.

Revitalizadas, las de Firat Okul lograron adelantarse con un triple de Kamiah Smalls (27-25) en el minuto 17, aunque el arrebato llegó hasta allí y fue el Fenerbahce el que volvió a llevar la batuta para concluir la primera mitad 32-37 por pulsadas por Iliana Rupert.

En un partido de idas y venidas, parecía el cuadro de Méndez el que más dominaba, con Messeman (13 puntos) y Rupert (10 puntos) como adalides, aunque todo podía pasar en una final europea muy reñida y con tanta calidad en el parqué.

Sin embargo, el Fenerbahce salió muy fuerte del banquillo y, en dos minutos y medio, se puso doce puntos por delante (37-45), con Julie Allemand muy fina desde el perímetro.

En un cuarto más distendido que los anteriores, aunque el Galatasaray pudo recortar distancias, daba la sensación de que su rival estaba sabiendo gestionar los tiempos, para concluir 45-51 antes de que llegaran los últimos 10 minutos.

Sin embargo, no se lo iban a poner fácil las jugadoras de Okul y, de hecho, se colocaron a solo 4 puntos (49-53) en el minuto 34, por lo que la final estaba muy abierta y el poco tiempo que quedaba hasta el final se antojaba eléctrico.

Pero un triple de Breanna Stewart y un robo de Allemand pusieron en un suspiro al Fenerbahce nueve puntos por delante (49-58), renta que aumentó a 12 con otro disparo de tres la base belga, lo que prácticamente selló el título para el conjunto turco, que con el definitivo 55-68 ya suma tres coronas europeas, tras las conseguidas en 2023 y 2024.

-⁠ ⁠Ficha técnica:

55 – Galatasaray Cagdas: (16+16+13+10): Kamiah Smalls (8), Elizabeth Williams (15), Derin Erdogan (5), Marine Johannes (12), Awak Kuier (10) -cinco inicial- Fitik (3), Bayram (2).

68 – Fenerbahce Opet: (17+20+14+17) Sevgi Uzum (2), Gabby Williams (4), Emma Messeman (20), Julie Allemand (13), Breanna Stewart (9) -cinco inicial- Cakir (4), Rupert (16).

Árbitros: Sonia Teixeira, Pesic Petar y Juozas Barkauskas. Expulsaron por dos faltas técnicas al entrenador del Galatasaray, Firat Okul (m.36)

Incidencias: Partido correspondiente a la final Euroliga Femenina, disputado en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza ante 8.737 espectadores.EFE

(foto)

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