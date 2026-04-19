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123-91. Los Celtics arrollan a los 76ers en el arranque de su serie

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Washington, 19 abr (EFE).- Los Boston Celtics se impusieron este domingo con autoridad a los Philadelphia 76ers por 123-91 en el arranque de su eliminatoria de primera ronda de 'playoff', con un Jayson Tatum excelso con 25 puntos y 11 rebotes.

Fue el doble-doble número 55 en 'playoff' de Tatum, que también aportó siete asistencias y dos robos. Tatum sigue asombrando a la NBA con el nivel que está mostrando, a menos de un año de romperse el tendón de Aquiles.

El rodillo fue tal que la diferencia de 32 puntos ante los 76ers supuso el mayor margen de victoria de los Celtics en un debut de 'playoff'.

Lo cierto es que los Celtics llegaban mucho más frescos al inicio de la serie, tras una semana limpia y después de que Joe Mazzulla reservase a sus titulares en los últimos partidos de la temporada regular, con la segunda plaza del Este ya asegurada.

Por su parte, los 76ers apuraron sus opciones hasta el final para evitar -sin éxito- el 'play-in', lo que les obligó a disputar a mitad de semana una exigente eliminatoria frente a los Orlando Magic.

"¡Queremos a Boston!", gritaba la afición de Philadelphia tras su triunfo ante los Magic, ante una eliminatoria en la que parten con todo en contra.

Más allá de la diferencia en la temporada regular -Boston sumó 11 victorias más que Philadelphia-, los 76ers no ganan una serie de 'playoff' a los Celtics desde 1982. En sus seis cruces más recientes, Boston siempre ha salido vencedor.

Hoy, en el TD Garden de Boston, los Celtics fueron por delante en el marcador desde la primera a la última posesión, a mitad segundo cuarto la diferencia ya superaba los 20 puntos y llegaron a ponerse con un +35 en los instantes finales.

Tras el descanso, los 76ers amagaron con reaccionar al recortar la desventaja a 15 puntos, pero Boston respondió con un parcial de 10-0, iniciado con triples de Jaylen Brown y Nikola Vucevic.

Brown firmó 26 puntos y entre los dos 'Jays' terminaron el partido con 51 para Boston. Neemias Queta aportó 13 puntos, mientras que Sam Hauser y Payton Pritchard sumaron cada uno 12 . El 'rookie' español Hugo González solo jugó el minuto final, con tiempo para atrapar un rebote.

Para los 76ers, Tyrese Maxey firmó 21 puntos y 8 asistencias y Paul George 17 puntos.

La falta de acierto desde el perímetro y las pérdidas penalizaron a los 76ers: 4 de 23 en triples (17,4 %) y solo 3 puntos tras pérdidas de Boston, frente a los 22 que los Celtics sacaron de las 14 de su rival. Boston también dominó el tiro exterior (16 triples a 4).

Celtics y 76ers volverán a enfrentarse este próximo martes en el segundo partido de la serie, otra vez en Boston. EFE

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