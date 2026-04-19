Herido un menor de 16 años tras ser agredido con un arma blanca en Seseña (Toledo)

Toledo, 19 abr (EFE).- Un menor de 16 años ha sido trasladado a un centro sanitario tras resultar herido por una agresión con un arma blanca en Seseña (Toledo).
Según ha informado el servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el aviso se ha recibido a las 19:54 por una agresión con arma blanca.
El menor ha sido trasladado por un familiar a un centro sanitario. EFE
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