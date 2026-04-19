La G. Civil estrena equipo especializado en armas y explosivos dentro del ciberpatrullaje

Madrid, 19 abr (EFE).- La Guardia Civil ha incorporado un equipo especializado en intervención de armas y explosivos para el "ciberpatrullaje", que presta apoyo inmediato en la tramitación y estudio de denuncias telemáticas relacionadas con armas, explosivos o material pirotécnico presentadas en la sede electrónica del instituto armado.

Según ha informado este domingo la Dirección General de la Guardia Civil, esta nueva unidad depende de la CiberComandancia ubicada en las instalaciones del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) en León, y, desde su puesta en marcha, en febrero, ya ha detectado más de 30 infracciones administrativas cometidas a través de internet relacionadas con la venta irregular de armas.

La CiberComandancia es el órgano del instituto armado encargado de la gestión, tramitación e investigación de las denuncias telemáticas. Cuenta con 63 efectivos que complementan y apoyan al resto de unidades de seguridad ciudadana.

Desde su creación ha recibido casi 40.000 solicitudes de denuncia y ha conseguido bloquear más de cinco millones de euros de múltiples estafas, así como el bloqueo preventivo en una entidad bancaria de más de dos millones de euros en una estafa realizada mediante phising (robo de contraseñas y datos bancarios), ha destacado la Guardia Civil.

Ahora la nueva unidad adscrita a la Cibercomandancia potenciará la operatividad en la detección, análisis e investigación de irregularidades relacionadas con armas, explosivos o material pirotécnico mediante labores de ciberpatrullaje.

También prestará apoyo inmediato en la tramitación y estudio de las denuncias presentadas en la sede electrónica de la Guardia Civil.

La Guardia Civil ha recordado que, en la sede electrónica del Cuerpo (https://web.intranet.gc/es/), utilizando un certificado electrónico, se pueden denunciar de manera telemática las estafas y cargos indebidos a través de medios informáticos, la sustracción de vehículos o la sustracción en su interior, así como hurtos y daños.

También se puede comunicar la pérdida o extravío de documentación oficial y, en su caso, su recuperación. EFE