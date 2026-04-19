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Karl-Anthony Towns, sobre su relación con Brunson en los Knicks: "Tenemos más química"

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Nueva York, 18 abr (EFE).- El dominicano Karl-Anthony Towns aseguró este sábado que él y Jaylen Brunson, las dos estrellas de los New York Knicks, cada vez se llevan mejor dentro y fuera de la pista: "Tenemos más química entre nosotros y hemos crecido como compañeros y amigos".

"Siento que nos entendemos mejor, tenemos más química. Es genial", declaró el dominicano en rueda de prensa después de firmar una gran actuación en la victoria de los New York Knicks 113-102 ante los Atlanta Hawks en el primer partido de 'playoff' de la temporada.

Brunson y Towns, ambos 'All-Star', fueron decisivos para el triunfo de los Knicks en el Madison Square Garden. Brunson anotó 28 puntos, mientras que 'KAT' contribuyó con 25 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias, 3 tapones y un robo.

Towns, nacido en Nueva Jersey, aunque internacional por República Dominicana por el origen de su madre, expresó que esta temporada en los Knicks tienen un grupo "increíble" y que "lo más importante es seguir jugando como un equipo".

'KAT', de 30 años, perdió a su madre por la pandemia de la Covid-19, por lo que señaló como "muy especial" poder tener de vuelta a su padre en las gradas después de que superara varias complicaciones médicas en las últimas semanas.

"Mi padre es la persona más importante en mi vida. Es realmente increíble para mí poder tenerlo de vuelta en la línea de fondo y tener algunos momentos especiales con él", apuntó el pívot de 2,13 metros.

Los Knicks, que ya han ganado la NBA Cup este curso, afrontan la primera ronda de 'playoff' ante los Atlanta Hawks después de clasificarse como terceros del Este y con el objetivo de ganar un anillo que se les resiste desde 1973. EFE

(foto)

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