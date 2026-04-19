Este domingo sigue el calor y habrá chubascos fuertes en el nordeste peninsular

Madrid, 19 abr (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo una nueva jornada de temperaturas altas en general para la época, aunque con tormentas y chubascos fuertes, además de posibles rachas de viento muy fuertes y granizo, en el sistema Ibérico, norte de Burgos, valle del Ebro, Navarra y Pirineos.

En Canarias habrá calima y rachas muy fuertes de viento en zonas altas de las islas de Tenerife y La Palma.

Continuará la inestabilidad en el norte y nordeste peninsular, especialmente en el Cantábrico, Ibéricas, Navarra y valle de Ebro.

Se prevén tormentas y chubascos localmente fuertes, con posibilidad de granizo y rachas muy fuertes de viento, en el sistema Ibérico, norte de Burgos, valle del Ebro, Navarra y Pirineos; más aisladamente, las tormentas podrían afectar al sistema Central, serranía de Cuenca y a la cordillera Cantábrica.

En Canarias, cielos con abundantes nubes medias y altas al principio del día, tendiendo a despejar.

No se descartan brumas y nieblas en el interior de Galicia y de las comunidades del Cantábrico. La calima empezará a remitir en las islas canarias más occidentales.

Las temperaturas apenas variarán; subirán las máximas en el extremo norte, con ascensos que podrán ser notables en el norte de Galicia.

En Canarias las temperaturas subirán en las islas orientales y bajarán en las occidentales.

El viento soplará flojo y variable en el interior y en régimen de brisas en general en los litorales, excepto en el Cantábrico donde el viento será moderado del este y nordeste, con posibles momentos de fuerte al norte de Galicia; se espera levante moderado en el Estrecho, con posibles rachas muy fuertes.

El viento en el archipiélago canario será moderado y variable, y con rachas muy fuertes del sur en zonas altas de Tenerife, La Palma y, puntualmente, de La Gomera y Gran Canaria.

PREDICCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS:

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- Galicia: intervalos nubosos durante la primera mitad del día, tendiendo a poco nuboso por la tarde, salvo nubosidad de evolución en las zonas montañosas del este, donde no se descarta algún chubasco ocasional. Temperaturas mínimas con cambios ligeros; máximas en ascenso, notable en el centro y norte de Lugo y localmente en el norte de La Coruña, y sin cambios en el resto.

Viento flojo variable con predominio del oeste y suroeste por la tarde, excepto en el litoral norte donde soplará viento moderado del noreste amainando a flojo por la tarde.

- Asturias: nuboso, predominando las nubes bajas por la mañana y la nubosidad de evolución por la tarde. Chubascos vespertinos, más probables en áreas montañosas y zonas de interior; podrán ir acompañados de tormenta. Temperaturas mínimas sin cambios; máximas en ascenso. Viento moderado de este y noreste en el litoral y flojo variable en el interior.

- Cantabria: intervalos nubosos, con nubosidad de evolución diurna. Probables brumas y nieblas matinales en el interior. Chubascos vespertinos, más probables en áreas montañosas y zonas de interior y ocasionalmente acompañados de tormentas. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso. Viento flojo variable, rolando a noreste por la tarde en el litoral.

- País Vasco: intervalos nubosos. Probables brumas y nieblas matinales y vespertinas en el interior. Chubascos vespertinos, ocasionalmente con tormenta y menos probables en el litoral. En la provincia alavesa podrán ser localmente muy fuertes e ir acompañados de granizo. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso, y máximas en ligero a moderado ascenso.

Viento flojo variable, con predominio de norte y noreste por la tarde, sin descartar rachas muy fuertes asociadas a tormentas.

- Castilla y León: poco nuboso con intervalos de nubes bajas en el extremo nororiental por la mañana. Nubosidad de evolución por la tarde, más abundante en la mitad oriental y en la Cantábrica, con probables chubascos y tormentas, sin descartar que sean localmente fuertes en zonas de montaña. Temperaturas sin cambios, salvo las máximas en ascenso en el extremo nororiental.

Viento variable flojo, tendiendo a suroeste por la tarde, con probables rachas muy fuertes en áreas de tormenta.

- Navarra: intervalos nubosos, con nubosidad de evolución a partir de mediodía. Probables brumas y nieblas matinales y vespertinas en las Sierras del noroeste. Chubascos vespertinos, a menudo con tormenta; serán más probables y generalizados en el Centro y valle del Ebro, donde podrán ser localmente muy fuertes e ir acompañados de granizo. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ascenso en el noroeste y sin cambios en el resto.

Viento flojo variable, sin descartar rachas muy fuertes asociadas a tormentas.

- La Rioja: poco nuboso con intervalos de nubes bajas en la Rioja Alta por la mañana. Nubosidad de evolución a partir del mediodía. Probables chubascos y tormentas, más intensos en la sierra, sin descartar que sean localmente fuertes. Temperaturas sin cambios o máximas en ligero ascenso hacia el este. Viento variable flojo con intervalos más intensos, con probables rachas muy fuertes en zonas de tormenta.

- Aragón: cielo poco nuboso, aumentando a intervalos nubosos por la tarde; en el sistema Ibérico y el Pirineo, nubosidad de evolución diurna con chubascos acompañados de tormenta por la tarde, con probabilidad de que sean localmente fuertes y de que se extiendan a zonas colindantes de manera dispersa. Temperaturas sin cambios. Viento flojo de dirección variable, con intervalos de moderado por la tarde.

- Cataluña: cielo poco nuboso o despejado; en el Pirineo, nubosidad de evolución diurna con chubascos acompañados de tormenta por la tarde, con probabilidad de que sean localmente fuertes, sin descartar que se extiendan a zonas colindantes de manera dispersa y menos intensa; en el litoral, intervalos de nubes bajas sin descartar bancos de niebla locales a primeras horas. Temperaturas en ligero ascenso o sin cambios.

Viento flojo de dirección variable, predominando por la tarde la componente sur con intervalos de moderado.

- Extremadura: poco nuboso, en ocasiones velado por nubes altas, con nubosidad de evolución diurna en zonas de montaña del norte. Temperaturas sin cambios. Viento variable, predominando el sur por la tarde, flojo en general.

- Madrid: despejado, aumentando a partir de mediodía a nubosidad de evolución, más abundante en la Sierra, donde no se descartan chubascos dispersos que pueden ir acompañados de tormentas. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Vientos flojos variables, con predominio del suroeste durante la tarde.

- Castilla-La Mancha: poco nuboso al principio, formándose nubosidad de evolución diurna, más abundante en el este y en los Sistemas Central e Ibérico, donde es probable que se produzcan chubascos por la tarde que pueden ir acompañados de tormentas. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento flojo con predominio de la componente sur.

- Comunidad Valenciana: cielo poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución diurna en el interior del tercio norte, donde no se descarta algún chubasco ocasionalmente con tormenta por la tarde; en el litoral, intervalos de nubes bajas sin descartar bancos de niebla locales a primeras horas. Temperaturas en ligero ascenso o sin cambios. Viento flojo de dirección variable, predominando por la tarde las componentes sur y este con intervalos de moderado.

- Murcia: cielos poco nubosos o despejados. Sin descartar nubosidad baja, brumas y bancos de niebla matinales en el entorno del Mar Menor. Temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos variables, tendiendo a soplar moderados del sureste por la tarde.

- Baleares: cielo poco nuboso o despejado. Brumas sin descartar algún banco de niebla hasta la mañana. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento flojo con brisas costeras.

- Andalucía: cielos con intervalos de nubes altas; sin descartar brumas y bancos de niebla matinales en el litoral mediterráneo occidental. Nubosidad de evolución diurna en las sierras orientales, donde no se descarta algún chubasco ocasional. Temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos variables, con intervalos moderados de componente este por la tarde y sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes en las béticas occidentales.

Levante fuerte en el área del Estrecho y moderado en el litoral almeriense.

- Canarias: intervalos de nubes medias y altas a poco nuboso, con baja probabilidad de precipitación débil, de tipo goterón y acompañada de alguna tormenta, a primeras horas en las islas centrales. Calima, siendo más significativa en medianías y cumbres de las islas montañosas y en toda la vertical de las islas más orientales.

Temperaturas mínimas en ascenso en la provincia oriental, especialmente en las más orientales y con pocos cambios o ligeros descensos en la occidental. Máximas con pocos cambios o ligeros descensos. Se superarán los 30 ºC en zonas de interior y oeste de las islas más orientales, así como en el sur de Gran Canaria y Tenerife, donde podrían alcanzarse localmente los 34 ºC.

Viento flojo a moderado de componente este en zonas bajas, rolando a componente oeste en las occidentales al final del día. En cumbres y medianías de las islas montañosas, viento moderado a fuerte de componente sur, con rachas muy fuertes. EFE