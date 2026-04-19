Boca Juniors derrotó a SESI Franca y se coronó campeón por primera vez

Buenos Aires, 18 abr (EFE).- Boca Juniors derrotó este sábado por 86-72 a SESI Francia de Brasil y logró por primera vez el título de la Liga de Campeones de Baloncesto de las Américas (BCLA), en un Final Four que se disputó en el Estadio Obras Sanitarias ‘Templo del Rock’, de Buenos Aires.

Con un Francisco Caffaro sensacional -elegido Jugador Más Valioso del Torneo- con 15 puntos y 6 rebotes, acompañado por actuaciones destacadas de Santiago Scala (18 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias), Michael Smith (12 puntos) y Agustín Barreiro (11 tantos), el ‘Xeneize’ se tomó revancha del año pasado cuando había perdido la final ante Flamengo en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Boca dominó la final de inicio a fin al punto que dejó a SESI Franca en apenas 72 puntos con tres jugadores que centraron los puntos como Lucas Días (17), David Jackson (16) y Georginho De Paula (15), pero sin mayores aportes del resto de la plantilla.

Boca había llegado a esta final tras vencer el viernes por 81-58 a Flamengo, mientras que SESI Francia había derrotado por 83-71 a Nacional de Montevideo, en la primera jornada de este Final Four disputado en Buenos Aires.

A primer turno, en la definición por el tercer puesto y el último lugar del podio, Nacional de Montevideo se impuso por 94-65 ante Flamengo, que terminado el torneo despidió al argentino Sergio Hernández como entrenador.

Erik Thomas con 20 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias se robó todos los flashes del partido, mientras que Connor Zinaich aportó 18 tantos para la victoria del conjunto uruguayo, que perdió un solo partido en toda la competencia.

Por el lado del conjunto carioca Shaquille Johnson aportó 15 tantos, Markeith Cummings sumó 13 y Gus Deodato se anotó con 10.

Esta fue la séptima edición de la Liga de Campeones de Baloncesto de las Américas (BCLA) que hasta el momento había coronado dos veces a Flamengo (2001 y 2004/05), dos veces a Quimsa de Santiago del Estero (2019/20 y 2023/24), una vez a SESI Franca (2022/23) y la restante a São Paulo (2021/22).

Esta consagración de Boca Juniors además lo clasifica a la Copa Intercontinental que reúne anualmente a los mejores equipos de baloncesto de diferentes continentes. EFE