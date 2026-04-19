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Doblete de Messi para el primer triunfo de Hoyos; Nashville y Vancouver firmes en cabeza

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Washington, 18 abr (EFE).- Lionel Messi firmó un doblete para el 2-3 del Inter Miami en Denver en el debut de Ángel Guillermo Hoyos este sábado en el banquillo, mientras que Nashville y Vancouver lograron sendas victorias para mantenerse al frente del Este y el Oeste tras la octava jornada de la MLS.

La abrupta salida del argentino Javier Mascherano de Miami sacudió la MLS esta semana. Hoyos, un trotamundos del fútbol y mentor de Messi desde que le entrenó en el Juvenil del Fútbol Club Barcelona hace más de 20 años.

En su estreno, Messi anotó un doblete. El primero de penalti en el primer tiempo y el segundo, el de la victoria para el Inter Miami, un auténtico golazo por la escuadra en el minuto 79 cuando Colorado Rapids había logrado empatar 2-2 el encuentro.

El segundo del Inter Miami fue obra de Germán Berterame, un cabezazo a centro de Mateo Silvetti.

Las 'Garzas' se sacudieron así la mala racha que arrastraban con dos empates en su nuevo estadio de Miami, en el que aún no han ganado, y con la eliminación en octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf a manos del Nashville.

Con su doblete de hoy, Messi suma siete dianas en la MLS, a dos del máximo goleador, el croata Petar Musa, del Dallas.

Además, el Inter Miami aprovechó el empate del Chicago Fire para escalar hasta la segunda posición del Este con 15 puntos, a cuatro del Nashville, que es uno de los semifinalistas de la Copa de Campeones de la Concacaf.

El Nashville, precisamente, se impuso por 0-2 al Atlanta United de Gerardo 'Tata' Martino, con el argentino Cristian Espinoza abriendo el marcador para los 'Boys in Gold'.

Martino está teniendo un arranque difícil en su regreso a Atlanta, con solo una victoria en ocho partidos.

Los canadienses derrotaron por 3-0 al Sporting Kansas City, tres goles que llegaron en 15 minutos, entre el 13 y el 28 del primer tiempo. El ecuatoriano Bruno Caicedo fue autor del segundo y el alemán Thomas Müller del tercero.

Los Vancouver Whitecaps se sitúan líderes en solitario del Oeste con 21 puntos, a la espera de lo que hagan Los Angeles FC y San Jose, que se miden este domingo.

En otros partidos destacados de la octava fecha, Houston ganó 0-1 a Orlando con gol del mexicano Héctor Herrera y Charlotte se impuso por 1-2 a New York City, con goles del colombiano Kerwin Vargas para los visitantes y del argentino Nico Fernández para los locales.

El valenciano Carles Gil culminó, de penalti, la remontada 2-1 de New England Revolution frente a Columbus Crew. Fue el gol 50 de Gil en la MLS.

Y el uruguayo Facundo Torres anotó uno de los goles en el empate por 3-3 entre Toronto y Austin, el mismo resultado que firmaron Cincinnati y Chicago Fire, con un tanto del brasileño Evander para los de Ohio. EFE

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