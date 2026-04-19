107-98. Los Lakers sacan pecho en el primer duelo de 'playoff' sin Doncic contra Rockets

Mikaela Viqueira

Los Ángeles (EE.UU.), 18 abr (EFE).- Los Angeles Lakers sacaron su orgullo este sábado en el primer asalto de los 'playoff' al sellar un marcador de 107-98 frente a unos Houston Rockets mermados por la ausencia de Kevin Durant, logrando salir adelante, sorpresivamente, pese a las sensibles bajas de Luka Doncic y Austin Reaves sobre el parqué.

Tanto el astro esloveno, de baja desde el 2 de abril por una lesión en el isquiotibial izquierdo, como Reaves, quien padece una distensión en el oblicuo, no quisieron dejar de brindar apoyo a los suyos desde el banquillo del Crypto.com Arena de Los Ángeles.

A estas ausencias en las filas angelinas se sumó la baja de última hora de Kevin Durant por molestias en una rodilla, factor que equilibró la balanza de un choque donde los Lakers, a pesar de partir con un pronóstico adverso, lograron competir con soltura.

La estrella del baloncesto LeBron James (19 puntos, 9 de 15 en tiro y 13 asistencias), en este sentido, fue quien asumió con total determinación la responsabilidad de liderar al grupo, dirigiendo cada jugada con la precisión necesaria para mantener la competitividad del equipo.

Su brillante lectura del juego se tradujo en 8 asistencias clave que impulsaron un extraordinario 78,9 % de acierto en tiros de campo, permitiendo cerrar el primer cuarto con un ajustado marcador parcial de 33-29.

A pesar del buen desempeño de los Rockets, el recién fichado Luke Kennard fue fundamental en las filas angelinas para aventajar al rival, al aportar 11 puntos en el primer periodo y 27 en el cómputo total, situándose como el máximo anotador del encuentro (9 de 13 en tiro).

Durante el segundo periodo, los Lakers mantuvieron la intensidad y desplegó su mejor versión sobre la pista, comandados nuevamente por James, llegando a posicionarse por encima de los 10 puntos sobre el rival casi al final.

Pese a las dificultades ofensivas que limitaron a los Rockets a un 20 % de acierto en tiros de campo, el equipo logró redoblar su intensidad en los instantes finales para alcanzar el descanso con un marcador sumamente ajustado de 50-48.

Si bien los de Houston se encaminaron tras la vuelta de los vestuarios a recortar distancias hasta igualar el marcador, un triple del japonés Rui Hachimura (14 puntos, 6 de 10 en tiro) permitió a los Lakers recuperar sensaciones y tomar de nuevo ventaja en el terreno.

Aunque su acierto en los tiros de campo disminuyó ligeramente, el equipo local fortaleció su bloque defensivo, logrando así afrontar el último periodo con una ventaja de nueve puntos (75-66).

Dos triples seguidos en el cuarto periodo por parte de Rui y Kennard y otro posterior de James pusieron a la grada de Los Ángeles en pie al ver cómo los puntos ampliaban la ventaja y consolidaban el dominio absoluto de su equipo durante este último periodo.

Los Rockets poco pudieron hacer durante los tramos finales del duelo al carecer de margen de reacción, viéndose lastrados por la ausencia de Durant mientras Amen Thompson (17 puntos, 7 de 18 en tiro) y Alperen Sengun (19 puntos, 6 de 19 en tiro) intentaban cubrir el vacío en la rotación.

El segundo asalto tendrá lugar el próximo martes, de nuevo en el Cripto.com Arena, escenario donde los Lakers buscarán, de nuevo, aprovechar su casa para mantenerse a flote y reafirmar su posición mientras aguardan la necesaria recuperación de Doncic y Reaves. EFE

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