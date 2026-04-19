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Dani Fernández se rompe un ligamento del hombro tras una caída en su concierto en València

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València, 19 abr (EFE).- El cantante y compositor Dani Fernández ha sufrido una rotura de ligamento en un hombro tras una aparatosa caída durante el concierto que ofreció este sábado en el Roig Arena de València, en el marco de su gira 'La Insurrección'.

Fernández estaba actuando cuando se cayó desde el escenario, según se puede ver en numerosos vídeos colgados en redes sociales, lo que obligó a parar el concierto. Sin embargo, una media hora después, el artista volvió a salir con el brazo en cabestrillo para terminar su actuación.

"He intentado terminar el bolo como he podido. Podría haber sido una noche mejor, pero así tenemos algo que contar en el futuro", ha señalado Fernández en un vídeo colgado en la red de Instagram desde el hospital.

Ha explicado que sufre una rotura de ligamentos en el hombro, por el que van a operarle de urgencia este domingo, y aunque no sabe cómo será la recuperación, espera poder volver pronto y retomar la gira, en la que interpreta temas de su nuevo disco 'La Jauría', así como las canciones que han marcado su trayectoria.

"Podía haber sido peor, estoy bien", asegura el cantante, quien agradece la rápida actuación de todo el mundo, especialmente del equipo medico, y los numerosos mensajes que está recibiendo de la gente.

Esta era la segunda vez que Dani Fernández actuaba en el Roig Arena en el marco de su actual gira, después del concierto que ofreció el pasado 20 de marzo. EFE

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