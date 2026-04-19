Carlos Cantero: "Somos un equipo ganador"

Zaragoza, 19 abr (EFE).- El entrenador del Casademont Zaragoza, Carlos Cantero, afirmó este domingo que la forma en la que sus jugadoras compitieron y ganaron (66-63) en el partido por el tercer puesto de la Euroliga Femenina ante el Spar Girona demuestra que son "un equipo ganador".

"La alegría que tenemos ahora, cómo hemos competido a largo del partido, la verdad que ha demostrado que somos un equipo ganador en ese aspecto y eso es muy importante", indicó Cantero en la rueda de prensa posterior al duelo.

Para el técnico, la situación que ha vivido el cuadro zaragozano esta campaña, que le ha obligado "a estar cada semana jugando en alguna final", les ha hecho "mejores competidoras".

Además, destacó el "cariño" de la afición y cómo ha ido aumentado ese apoyo desde que llegó al club rojillo hace cinco años. "Ha sido un crecimiento que te llena el alma y es inexplicable", recalcó. EFE