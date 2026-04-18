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Lluís Llach, el más votado en las elecciones para renovar la dirección de la ANC

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Barcelona, 18 abr (EFE).- El cantautor Lluís Llach, presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), ha sido el nombre más votado en las elecciones internas de la entidad independentista, que debe renovar la composición de su órgano de dirección, el Secretariado Nacional.

Así lo revelan los resultados provisionales de las votaciones, que empezaron el pasado martes y que han concluido este sábado a las 14:00 horas, con la participación de 2.322 socios, a la espera de que el próximo jueves la junta electoral interna haga públicos los resultados definitivos, según ha indicado la ANC en un comunicado.

Llach, con 1.972 votos, es el candidato que ha sumado más apoyos entre los 76 nombres escogidos provisionalmente para formar parte del nuevo secretariado nacional, si bien eso aún no le otorga automáticamente la presidencia de la entidad para un nuevo mandato.

Los secretarios nacionales escogidos se reunirán el próximo 25 de abril en Igualada (Barcelona) para celebrar el pleno de constitución de la nueva dirección, en el que habrá que elegir los cuatro cargos orgánicos: presidencia, vicepresidencia, tesorería y secretaría.

Para ser escogidos, deberán obtener el apoyo de dos terceras partes del secretariado en primera y segunda votación, o mayoría absoluta a partir de la tercera.

Por detrás de Llach, los más votados han sido Joan Matamala (1.285 votos), Ariadna Heinz (1226), Mercè Llobera (1.010) y Pere Pugès (931). EFE

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