Illa pide 'seny' a los progresistas para que la "ola de extremismos" muera en la orilla

Barcelona, 18 abr (EFE).- El presidente catalán, Salvador Illa, ha instado este sábado a los progresistas de todo el globo a actuar con 'seny', palabra catalana que ha traducido como "algo más" que sentido común, para hacer frente a la "ola de extremismos", pues ha recordado que "todas las olas, por muy altas que sean, mueren en la orilla".

En su intervención en la clausura de la cumbre Movilización Progresista Global, celebrada en Fira de Barcelona, Illa ha indicado que "la historia enseña que nada es inevitable" y ha llamado a "dejar de quejarse y actuar": "Durante siglos hemos sido capaces de convertir lo que parecía posible en imposible".

En un discurso en el que principalmente ha utilizado el catalán, aunque en ocasiones también el castellano y alguna frase la ha pronunciado en inglés, Illa ha señalado el "deber" que tienen los progresistas de dejar un mundo mejor a las próximas generaciones.

"Digámoslo alto y claro: no tenemos miedo", ha enfatizado el presidente catalán.

Illa ha dicho que bajo el gobierno de Pedro Sánchez España y Cataluña han "avanzado mucho" en beneficio de la convivencia, la prosperidad y de sumar derechos para una inmensa mayoría.

Y lo ha hecho "con todo en contra" y dejando perplejos a los incrédulos", ha agregado.

Ante la multitud de personas congregadas, de distinta procedencia, Illa ha "regalado" una palabra en catalán: 'seny'.

Al explicar su significado, ha señalado que este vocablo representa "una forma de liderar y de convivir" y transmite que es mejor "hermanar" que "dividir".

La palabra 'seny' invita también, ha sostenido, a actuar con "valentía serena" frente a los crecientes "liderazgos autoritarios". EFE

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