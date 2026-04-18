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Esteban (PNV) exige "dar voz" a Treviño para integrarse en Álava y cree "inaceptable" que se obvie el deseo ciudadano

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El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, seguirá haciendo todo lo que está en su mano que "para que se dé voz" a los ciudadanos del enclave de Treviño y puedan "cumplir su deseo" de integrarse en Álava, al considerar "inaceptable" que se quiera "tapar" el deseo de los treviñeses, y mantenerles en "una situación administrativa ilógica" con su pertenencia de Castilla y León.

Esteban ha realizado estas declaraciones en la Plaza Mayor de La Puebla de Arganzón en el marco de la visita al 'Trebiñu Eguna', jornada organizada por el movimiento social del condado de Treviño para reclamar su integración en Álava y poner en valor el euskera y la cultura vasca.

El líder jeltzale, que ha estado acompañado de la presidenta del EBB del PNV, Jone Berriozabal, y el diputado general de Álava, Ramiro González, ha señalado que Treviño -que pertenece administrativamente a Burgos, pero está rodeado de territorio alavés-, "es Araba, pero no solo para el PNV", sino para los ciudadanos de este enclave así lo desea, "que es lo más importante y lo que vale realmente".

En esta época en la que "se habla mucho de memoria democrática", Aitor Esteban ha destacado que "memoria democrática son los valores que se ensalzan también cuando se habla de ella, y el valor es precisamente que la democracia esté viva, que se utilice y no se comprende que no se quiera dar la voz a vecinas y vecinos de Treviño, menos aún cuando en el ordenamiento jurídico así está contemplado, empezando por el Estado de Autonomía de Gernika".

"Es una situación que es inaceptable en el siglo XXI que se quiera tapar la voz de la población y mantener una situación administrativa ilógica, no que sea normal, porque estando en el corazón de Araba, a poquísimos kilómetros de Gasteiz, con una población que tiene claro cuál es su deseo, se siga forzando a estas situaciones. No tiene ningún sentido", ha asegurado.

INICIATIVAS EN TODAS LAS INSTANCIAS POSIBLES

Por ello, ha exigido al Gobierno español "que se dé la voz a la ciudadanía de Treviño, de ambos municipios". En este sentido, ha recordado que el PNV lleva décadas impulsando "multitud de iniciativas en todas las instancias posibles" para que eso sea así.

"Vamos a seguir estando ahí, vamos a seguir haciéndolo y todo lo que esté en nuestra mano vamos a intervenir para que, al fin y al cabo, se produzca lo que, de una manera lógica y que un observador externo cualquiera diría que debe producirse, que democráticamente las vecinas y los vecinos de Treviño se manifiesten y puedan ver cumplido su deseo", se ha comprometido.

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