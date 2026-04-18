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Zverev cae eliminado ante Cobolli en las semifinales del abierto de Múnich

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Redacción Deportes, 18 abr (EFE).- El alemán Alexander Zverev, primer cabeza de serie del torneo de Múnich, cayó eliminado este sábado ante el italiano Flavio Cobolli por 3-6 y 3-6 tras una hora y diez de un partido en el que fue netamente superado.

Cobolli, cuarto cabeza de serie y decimosexto del ránking ATP, se enfrentará en la final al vencedor del partido entre el eslovaco Alex Molcan (166 del ránking ATP) y el estadounidense Ben Shelton (6), segundo cabeza de serie del torneo.

El joven de 23 años impuso su juego desde el inicio de partido y tras romper el servicio en el cuarto juego se disparó hacia la victoria en el primer parcial sin que Zverev consiguiera acercarse de lejos a una versión competitiva.

Sólido y muy inspirado, con puntos brillantes, Cobolli mantuvo su dominio en el segundo parcial, en el que Zverev tampoco se encontró y fue presa fácil de su rival, que tras una malísima racha los últimos meses volverá a disputar una final, con el valor añadido de lograrlo tras ganar por primera vez a un 'top 5'. EFE

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