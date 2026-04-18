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Fils: "Jódar se parece más a Sinner que a Alcaraz"

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Barcelona, 18 abr (EFE).- El francés Arthur Fils, número 30 de la clasificación mundial, señaló este sábado, tras imponerse a Rafa Jódar (55) y alcanzar su primera final en el Trofeo Conde de Godó, que el español "se parece más" en su estilo de juego a Jannik Sinner que a su compatriota Carlos Alcaraz.

"Si tengo que hacer una comparación, diría que Rafa se parece más a Jannik: golpea muy fuerte desde el fondo de la pista con ambos lados y busca mucho el paralelo. En ese sentido, lo veo más cercano a Sinner que a Carlos", opinó el galo en la sala de prensa del Real Club Tenis de Barcelona-1899.

El francés hizo estas declaraciones después de un partido en el que tuvo que remontar un primer set en contra ante un Jódar que le castigó "mucho" con su "gran resto" al saque, especialmente con el revés.

Sin embargo, el set adverso no descentró a Fils, que recordó lo vivido en su debut en la capital catalana ante el también francés Terence Atmane, cuando llegó a salvar incluso un punto de partido.

"Tuve un punto de partido que salvar en el primer partido. Así que, cuando voy un set abajo, no es gran cosa. Solo es un set y todavía tengo dos para ganar. Y él aún tiene uno para cerrar el partido. Así que está bien, no es algo importante", explicó.

El tenista galo, que fue decimocuarto del mundo y que "poco a poco" está recuperando su mejor nivel tras una fractura por estrés en la espalda que lo mantuvo cerca de ocho meses alejado de la competición, aseguró además no sentir presión de cara al futuro inmediato, pese a su condición de referencia del tenis francés.

"Cero presión. Estoy en Barcelona, luego vienen Madrid, Roma y estoy inscrito en Hamburgo. Y después ya llegará Roland Garros, pero ahora mismo no pienso en absoluto en eso", zanjó.

Fils disputará este domingo la final del Godó ante el ruso Andrey Rublev, decimoquinta raqueta mundial y quinto cabeza de serie, que también buscará su primer título en Barcelona tras superar en semifinales al serbio procedente de la fase previa Hamad Medjedovic.

"Será un partido duro. Es un gran jugador y hemos tenido batallas muy exigentes. Él me ganó en Hong Kong y yo le gané en Montecarlo. Contra Rublev nunca es fácil, así que tengo muchas ganas. Va a ser divertido", concluyó. EFE

avm/gmh/ism

(foto)

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