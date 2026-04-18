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El PP cita el jueves a Javier Hidalgo y un exdirectivo de Globalia en el Senado por el rescate de Air Europa

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El PP ha citado este jueves al ex exdirector ejecutivo de Globalia Javier Hidalgo y al exdirector de la asesoría jurídica de la compañía Ramiro Campos en la comisión de investigación de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) del Senado por el rescate a Air Europa en pandemia.

Fuentes del PP han justificado esta citación después de que el juez Juan Carlos Peinado haya acordado procesar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida, aunque no por intrusismo profesional, otro de los que investigaba.

Y concedió un plazo de cinco días a las partes personadas para que "insten lo que consideren oportuno respecto de la apertura del juicio oral, formulando el correspondiente escrito de conclusiones provisionales".

Desde el PP entienden que los cuatro delitos por los que se imputan a Begoña Gómez están vinculados "al intercambio de favores con Air Europa". Según los 'populares', el Gobierno rescataba a esta aerolínea "y a cambio las filiales de la misma financiaban los negocios de Begoña Gómez". "La Moncloa convertida en una sede de negocios privados", han denunciado. Además, apuntan a la SEPI como "enlace" que servía "para pagar favores políticos".

En este contexto, la actual candidata del PSOE en las elecciones andaluzas y exministra de Hacienda, María Jesús Montero, comparecerá este lunes (11.00 horas) también en la comisión de la Cámara Alta para dar explicaciones, según el PP, por "cómo se convirtió la SEPI en el centro de operaciones de la corrupción sanchista". Javier Hidalgo, por su parte, deberá comparecer el jueves a las 11.30 horas, mientras que Ramiro Campos a las 16.30 horas de ese mismo día.

HIDALGO YA NEGÓ TRATO DE FAVOR EN EL SENADO

El ex exdirector ejecutivo de Globalia ya negó en la comisión del 'caso Koldo' del Senado que la aerolínea Air Europa recibiera trato de favor en la ayuda pública que recibió en la pandemia, indicando incluso que la ayuda de 475 millones de euros del Gobierno fue "el peor préstamo", "con las condiciones más estrictas y desfavorables de las concedidas en Europa".

Hidalgo también declaró que es "falso" que se reuniera con Pedro Sánchez y que su única relación con el presidente del Gobierno fue en un evento en el que se reunieron con 25 empresarios.

El exCEO de Globalia además tendrá que declarar este martes como testigo en el Tribunal Supremo en el juicio contra al exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.

Durante la próxima semana, el tribunal escuchará al extesorero del PSOE Mariano Moreno, a los ex jefes de Gabinete de exministros Carlos Moreno o Ricardo Mar o al que propio Javier Hidalgo, quien habría dado 500.000 euros a Koldo y a Aldama según la declaración de Leonor González, la hija de la empresaria que dice haber llevado 90.000 euros a la sede federal del PSOE en la calle de Ferraz en Madrid.

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