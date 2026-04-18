El escritor superventas Blue Jeans: cumplo años y la frescura se va diluyendo

Begoña Fernández

Madrid, 18 abr (EFE).- El escritor superventas Blue Jeans acaba de publicar 'Los 15 de Fosbury', un 'thriller' juvenil ambientado en el deporte de élite y publicado por Planeta con el que suma 19 novelas a una trayectoria de éxitos y sagas virales, pero una cifra que también invita a echar la vista atrás: " Cumplo años y la frescura se ha ido diluyendo".

En una entrevista con EFE, Blue Jeans, seudónimo de Francisco de Paula Fernández (Carmona, Sevilla, 1978) afirma que cuando escribe pone toda su pasión: "Cada libro tiene más horas de trabajo que el anterior, más intensidad y está más documentado, pero tengo lectoras que me siguen diciendo que 'Canciones para Paula'(2009) -su primera novela volcada en internet, donde se volvió viral- es su favorita".

Reconoce el autor: "Ese libro lo leían chicas de 14 a 18 años, estas lectoras han ido creciendo y se han juntado con la generación adolescente de ahora que tiene otra manera de comunicarse, y para mí es más complicada, me pilla más lejos que la anterior, por edad".

"A veces hay que hacer malabares para que un libro que puede leer una persona de 14 años le guste a una de 30 o a la abuela de 80".

Blue Jeans reconoce que "le debía un libro al deporte" y por eso llegó 'Los 15 de Fosbury', una novela en la que 15 jóvenes promesas del deporte español se juntan en la academia deportiva Dick Fosbury, que vuelve abrir sus puertas tras diez años cerradas y la muerte de una gimnasta sin resolver.

Con este 'thriller', que se inspira en la residencia de estudiantes en la que vivió en Madrid mientras estudiaba periodismo y en línea con la obra de Agatha Christie, su escritora favorita, Blue Jeans rinde homenaje a los deportes minoritarios como el bádminton, la esgrima, el vóley playa o la halterofilia, visibilizando la presión y los sacrificios de quienes compiten lejos de los focos.

Y recuerda que precisamente su primera novela, que nunca llegó a publicar, llevaba por título 'El legado de Agatha', en honor a la creadora de uno de sus personajes preferidos, Hércules Poirot.

En el libro, Blue Jeans aborda muchos temas (salud mental, gordofobia, autoestima, competitividad...) todos ellos de interés para sus lectores que se mueven en una amplia horquilla que va de los 14 a los 30 años, aunque le consta que el ritmo ágil de sus novelas atrae también a un público más adulto.

"Me interesan los temas de actualidad" y por ejemplo, la gordofobia, que trata en el texto, "se ha visibilizado mucho por la waterpolista olímpica Paula Leitón y su libro 'XXL: Del oro olímpico a la lucha'".

"Y también la salud mental y los temas LGTBIQ+ que son conversación frecuente en las redes entre jóvenes", dice.

La trayectoria de Blue Jeans está ligada a las redes, a las que, dice, debe su éxito. Su primera novela se hizo viral en la plataforma Fotolog y en 2009 la editorial Everest la rescató para publicarla en papel: "Fue mi novela más larga (111 capítulos)".

Después llegaron más éxitos: 'Buenos días, princesa' que se llevó al cine en 2014, trilogías y series que triunfaban entre los adolescentes y jóvenes, hasta cosechar un volumen de ventas de dos millones de ejemplares.

Blue Jeans cuenta que no tiene el síndrome de la página en blanco y si lo tiene le dura "uno o dos días". Su capacidad de trabajo le lleva a escribir de manera metódica 10.000 palabras por semana, el 'thriller' que acaba de publicar lo culminó en cuatro meses.

Para escribir, Blue Jeans prefiere el confort de la cafetería, una cadena en concreto a la que acude asiduamente, porque le proporciona lo más importante: enchufes e internet, eso es todo lo que necesita.

Revela que todo empezó cuando vivía en un piso tan pequeño que no tenía ni mesa así que la cafetería era la única opción para escribir y se fue aficionando a este entorno para desarrollar sus obras.

En casa, Blue Jeans cuenta con una pizarra donde traza diagramas con sus decenas de personajes a los que aplica imanes de diferentes colores, según el nivel de sospecha en el crimen que está pergeñando.

En todos sus libros hay periodistas porque, dice, fue una carrera vocacional. No obstante, reconoce: "Era un estudiante 'regulero', no me esforzaba lo suficiente. Un día, un profesor me cogió aparte y me dijo que si quería ser periodista tenía que empezar a trabajar duro, y eso el lo que ahora me aplico en cada libro que escribo".

"Esa constancia, dedicación, esfuerzo, empeño y pasión con todo lo que escribo es su punto fuerte y es lo que hoy diría al joven Francisco de Paula, que quería ser periodista".

Admite el autor que, sin embargo, su punto débil es haber perdido la "frescura de la inexperiencia y la inocencia", pero asegura que, aunque cada vez está más lejos de esas generaciones de adolescentes para las que escribe, su intención es trabajar "libro a libro para que la pasión lo inunde todo, y volver a ser fresco". EFE

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