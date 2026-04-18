El Ayuntamiento de Cáceres defenderá la permanencia de la Cruz de los Caídos

Mérida, 18 abr (EFE).- El Ayuntamiento de Cáceres ha asegurado que recurrirá la orden de retirada del espacio público de la Cruz de los Caídos de la plaza de América emitida por el Gobierno central cuando la reciba y ha afirmado que defenderá en la calle este elemento "si es necesario".

Así se ha pronunciado el alcalde cacereño, Rafael Mateos, en redes sociales tras emitir el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática un comunicado este viernes en el que explica que ha incluido el monumento en el Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática y ha dispuesto que sea retirada del espacio público.

A su juicio, entre otras cosas "no presenta ningún elemento artístico singular y carece de originalidad o relación con las tendencias estéticas de finales de los años 30 en los que se construyó".

"No hemos recibido notificación alguna, pero cuando así sea, la recurriremos", ha dicho, en contestación al Gobierno, el regidor municipal.

Todo ello después de que PP y Vox hayan acordado proteger esta cruz con su intención de declararla bien de interés cultural (BIC), una vez se inicie el nuevo Ejecutivo extremeño pactado entre ambos partidos.

Para el alcalde de Cáceres, este símbolo es "un punto de referencia, que debe quedarse donde está".

"Los cacereños no vemos en la Cruz otra cosa que no sea un elemento más de la ciudad", ha reiterado en su publicación en redes sociales. "Saldremos a la calle para defenderlo si es necesario...", ha concluido.

El acuerdo de Gobierno entre PP y Vox en Extremadura establece que "se impulsarán actuaciones de protección, recuperación, restauración y puesta en valor del patrimonio histórico de Extremadura perseguido por las leyes ideológicas de la izquierda" y especifica que se tramitará la declaración como bien de interés cultural de la Cruz de los Caídos de Cáceres.

Por otro lado, de acuerdo con la información facilitada este viernes por el Ejecutivo estatal, la de Cáceres es una de las primeras cruces construidas para conmemorar a los caídos durante la Guerra de España, tras la decisión tomada en el pleno del ayuntamiento del 9 de septiembre de 1937, y fue utilizada para todo tipo de conmemoraciones franquistas y desfiles militares o civiles durante la dictadura.

El Ministerio señala que "a pesar de la eventual eliminación de los símbolos que había en el monumento o la modificación de las inscripciones originales, su naturaleza original no se ha desvirtuado, en cuanto permanece el elemento principal que define al conjunto, con alto valor simbólico".

Es decir, "bajo ningún concepto puede considerarse un elemento o símbolo religioso, dado su origen político", y todavía hoy constituye un elemento de humillación para las víctimas.

El Ayuntamiento de Cáceres levantó en 1937 la gran cruz de piedra en homenaje a los caídos de Cáceres con motivo del “Movimiento Nacional salvador de España” y decidió ubicarla en el lugar donde se encontraba la fuente conocida popularmente como La Palmatoria, que precisamente había sido construida en época republicana. EFE

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