Avisos por tormentas, calima en Canarias y calor de verano: la Aemet prevé máximas de más de 32 grados este fin de semana

Un grupo de personas sentadas en el césped de un parque, a 17 de marzo de 2026, en Madrid (España). (Eduardo Parra/Europa Press)

Este será un fin de semana de temperaturas más propias del mes de junio que de abril. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que en los siguientes días el tiempo sea, en general, estable y que los termómetros incluso superen los 32 grados en algunas zonas del país. Sin embargo, se esperan tormentas en varios puntos, por lo que se han activado avisos amarillos en tres comunidades autónomas.

Este sábado ha amanecido con cielos despejados, pero crecerán nubes en el interior peninsular a partir del mediodía. Estas podrían desprenderse y ocasionar algún chubasco que, en general, será disperso. Sin embargo, podría ir acompañado de tormenta e incluso de granizo, especialmente en zonas montañosas del centro, este y norte peninsular. También podría haber algún chubasco en la meseta norte.

Ante esta situación, la Aemet ha activado avisos amarillos por tormentas, que permanecerán desde las 14 a las 21 horas de este sábado, en seis provincias: en Aragón, Teruel y Zaragoza; en Castilla y León, Segovia, Burgos y Soria, y en La Rioja.

Las temperaturas, al igual que ayer y en otros días de esta semana, serán altas para la época del año, llegando a superarse los 30 o incluso los 32 grados en zonas del nordeste, mitad sur peninsular (especialmente en valles del Guadiana y del Guadalquivir) y en Canarias. Así, no se producirán grandes cambios o se podrá experimentar un ligero ascenso en la Península, mientras que en el archipiélago sí habrá un aumento de los termómetros, sobre todo en las islas orientales.

Imagen de archivo de calima en el Aeropuerto de Fuerteventura. (Europa Press)

En las Canarias, además, continuará la calima, por lo que se han activado avisos amarillos para este sábado en todas las islas. Estas alertas se mantendrán también mañana domingo.

Temperaturas el domingo y el comienzo de la próxima semana

Tanto el domingo como el lunes serán jornadas muy similares al sábado, con temperaturas sin grandes cambios en el entorno peninsular y en las islas Baleares. Sí que se espera un ascenso significativo en el Cantábrico.

“Ambiente en general muy cálido para la época del año de forma prácticamente generalizada, con temperaturas máximas entre 5 y 10 grados superiores a las habituales para estas fechas en todo el territorio, salvo en zonas costeras”, ha señalado Rubén del Campo, portavoz de la Aemet, que ha añadido que “incluso en zonas de la mitad norte peninsular y de Canarias las temperaturas podrán ser más de 10 grados superiores a lo habitual para esta época del año”, por lo tanto, “más propias del mes de junio”.

El calor extremo en verano aumenta en España, con riesgos como golpes de calor y cáncer de piel. Sanidad recomienda hidratación, protección solar y prevención para evitar complicaciones, especialmente en vulnerables.

El lunes, sin embargo, en el archipiélago canario se irán normalizando las temperaturas, ya que bajarán de forma clara. Todavía ese día se espera que en Lanzarote y Fuerteventura se superen los 32 grados. En el comienzo de la próxima semana se podrán producir incluso ascensos en el área peninsular, pudiendo superarse, de nuevo, los 30-32 grados en algunas zonas.

Con respecto a las precipitaciones, tanto el domingo como el lunes podrá haber chubascos dispersos a partir del mediodía y que podrán ir acompañados de tormenta, granizo y rachas de viento fuertes, sobre todo en entornos montañosos.